В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с 4 кг кокаина в багаже

В аэропорту столицы Аргентины Буэнос-Айреса задержали россиянина, в багаже ​​которого было обнаружено четыре килограмма кокаина. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, передает Радио Свобода.

Наркотики были спрятаны в двойном дне чемодана задержанного. По неофициальным данным, 50-летний мужчина планировал вылететь во Франкфурт-на-Майне.

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Служба безопасности аэропорта не исключает, что задержанный россиянин связан с контрабандистами, которые хотели перевезти почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию. По словам Буллрич, после появления информации о "кокаиновом деле" в аэропорту усилили досмотр вещей и багажа.

Ранее правоохранительные органы Аргентины обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.