Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Инфографика Финляндия намерена создать арктический торговый коридор из Европы в Китай

Инфографика Финляндия намерена создать арктический торговый коридор из Европы в Китай

<span class="label red">Инфографика</span> Финляндия намерена создать арктический торговый коридор из Европы в Китай
Флаг Финляндии / Фото: en.wikipedia.org

Это будет самый короткий и наиболее прямой маршрут для товаров между Азией и Европой

01.03.18 166
100

Финляндия планирует создать новый торговый маршрут, который свяжет Китай с Европой. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Если это произойдет, это будет самый короткий и наиболее прямой маршрут для товаров между Азией и Европой.

По данным издания, чиновники в Финляндии и Норвегии ускоряют переговоры о так называемом "Арктическом коридоре".

Согласно проекту, грузовые суда из Азии будут разгружаться в Киркенесе (порт в Норвегии) ​​или в других городах на севере Норвегии, экономя время на прохождении лишних тысяч морских миль по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Корабли будут забирать европейский экспорт, тогда как товары из Азии поедут по железной дороге через Финляндию, через туннель в Эстонию, а оттуда за рекордно короткое время будут достигать Центральной Европы.

Для реализации проекта необходимы два ключевых компонента – около 500 км железнодорожных путей из Норвегии в Финляндию и тоннель из Финляндии в Эстонию.

"Мы опубликуем первое технико-экономическое обоснование железнодорожной линии до Северного Ледовитого океана в течение нескольких дней. Мы думаем о новых коридорах в Китай, мы находимся в центре Европы и Азии, Финляндия больше не является островом, мы смотрим на нашу геополитическую позицию совершенно по-новому", - заявил представитель Министерства транспорта и связи Финляндии Ристо Мутто.

Финляндия уже считает себя европейскими воротами в Китай и Азию. Аэропорт Хельсинки ближе к Китаю, чем любой другой в ЕС, перелет в Пекин длится 7,5 часов. Количество пассажиров, следовавших из Хельсинки в Китай, выросло на 16% с 2016 года.

Что касается тоннеля из Хельсинки в Таллинн, то две недели назад правительства Эстонии и Финляндии опубликовали финансовое технико-экономическое обоснование проекта. Тоннель под Финским заливом, ширина которого составляет 80 км, станет самым длинным в мире.

Через залив ежедневно путешествуют около 20 тысяч человек. Правительство и местный бизнес поддерживают идею тоннеля, несмотря на впечатляющую стоимость – около 15 млрд евро.

Очевидно, что в случае принятия решения о строительстве в числе инвесторов проекта будет и Китай.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Россия – единственная экзистенциальная угроза для США, – ПентагонМиллионы на ветер. Почему за провал программы модернизации КПП никто не понесёт ответственностиФинляндия готова помочь в создании новой украинской школы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 4910
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 18904
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 8892
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 2611
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 1356
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 22921
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 5823
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 1861
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 2034
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 541
  1. Маск анонсировал запуск глобального невзламываемого спутникового Интернета 6003 / 9615
  2. Венгерская карта. Что угрожает национальной безопасности Украины 3804 / 4333
  3. У Игры престолов намечаются проблемы 3520 / 4896
  4. Полковника из Кривого Рога наказали за флаги СССР на параде 3008 / 3841
  5. "Моя жизнь не сахар". Как прошла пресс-конференция Петра Порошенко 2511 / 5125
  6. ЕС исключил из санкционного списка Лукаш и Сергея Клюева 2231 / 2330
  7. Личный пример командира. Чему украинская армия могла бы поучиться у ЦАХАЛа 2146 / 3070
  8. Украинцы обязаны декларировать свои заграничные доходы, - ГФС 1886 / 2323
  9. Субсидии начислять будут по-новому 1764 / 8073
  10. ИГО снято. В Киеве всё идёт по Генплану, которого нет 1762 / 1880
  1. Личный пример командира. Чему украинская армия могла бы поучиться у ЦАХАЛа 24 / 3070
  2. "Моя жизнь не сахар". Как прошла пресс-конференция Петра Порошенко 18 / 5125
  3. Газпром отказался поставлять газ в Украину 17 / 9041
  4. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 16 / 8892
  5. Маск анонсировал запуск глобального невзламываемого спутникового Интернета 15 / 9615
  6. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 12 / 18904
  7. Венгерская карта. Что угрожает национальной безопасности Украины 12 / 4333
  8. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 11 / 22921
  9. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 9 / 1356
  10. Полковника из Кривого Рога наказали за флаги СССР на параде 8 / 3841
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.