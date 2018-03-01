Это будет самый короткий и наиболее прямой маршрут для товаров между Азией и Европой

Финляндия планирует создать новый торговый маршрут, который свяжет Китай с Европой. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Если это произойдет, это будет самый короткий и наиболее прямой маршрут для товаров между Азией и Европой.

По данным издания, чиновники в Финляндии и Норвегии ускоряют переговоры о так называемом "Арктическом коридоре".

Согласно проекту, грузовые суда из Азии будут разгружаться в Киркенесе (порт в Норвегии) ​​или в других городах на севере Норвегии, экономя время на прохождении лишних тысяч морских миль по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Корабли будут забирать европейский экспорт, тогда как товары из Азии поедут по железной дороге через Финляндию, через туннель в Эстонию, а оттуда за рекордно короткое время будут достигать Центральной Европы.

Для реализации проекта необходимы два ключевых компонента – около 500 км железнодорожных путей из Норвегии в Финляндию и тоннель из Финляндии в Эстонию.

"Мы опубликуем первое технико-экономическое обоснование железнодорожной линии до Северного Ледовитого океана в течение нескольких дней. Мы думаем о новых коридорах в Китай, мы находимся в центре Европы и Азии, Финляндия больше не является островом, мы смотрим на нашу геополитическую позицию совершенно по-новому", - заявил представитель Министерства транспорта и связи Финляндии Ристо Мутто.

Финляндия уже считает себя европейскими воротами в Китай и Азию. Аэропорт Хельсинки ближе к Китаю, чем любой другой в ЕС, перелет в Пекин длится 7,5 часов. Количество пассажиров, следовавших из Хельсинки в Китай, выросло на 16% с 2016 года.

Что касается тоннеля из Хельсинки в Таллинн, то две недели назад правительства Эстонии и Финляндии опубликовали финансовое технико-экономическое обоснование проекта. Тоннель под Финским заливом, ширина которого составляет 80 км, станет самым длинным в мире.

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Через залив ежедневно путешествуют около 20 тысяч человек. Правительство и местный бизнес поддерживают идею тоннеля, несмотря на впечатляющую стоимость – около 15 млрд евро.

Очевидно, что в случае принятия решения о строительстве в числе инвесторов проекта будет и Китай.