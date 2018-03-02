Пентагон испытает гиперзвуковое оружие в 2019 году

После того как президент России в своем обращении к Федеральному собранию заявил о новом ракетном оружии, в США заявили, что начнут испытания гиперзвуковых ракет в 2019 году.

Об этом сообщает сайт Пентагона, на который ссылаются мировые СМИ.

"Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай", - заявил глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер.

Он отметил, что разработкой гиперзвукового оружия уже несколько лет занимается его управление совместно с ВВС, НАСА, сухопутными силами и ВМС. По его словам, эта задача стоит в приоритете.

Напомним, Госдепу печально видеть анимацию Путина.