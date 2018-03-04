Взрыв в Польше: есть погибшие и раненые

Дом, в котором было 19 квартир, почти полностью разрушился

В Познани (Польша) произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего погибли четыре человека, еще 24 получили ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь воеводы Великопольского воеводства Томаш Стубб, передает Польское Радио.

По предварительной информации, в многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Разрушены три из четырех этажей.

Под завалами могут быть еще люди. Поисковые работы затруднены, поскольку дом, в котором было 19 квартир, почти полностью разрушился.

Напомним, при взрыве в жилом доме в британском Лестере погибли четыре человека.