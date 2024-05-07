"Нам бы очень пригодилось": в ВСУ рассказали, как Польша может помочь Украине (видео)
Усиление ПВО позволило бы прикрыть украинские электростанции, теплостанции и генерирующие предприятия от ударов войск РФ.
Польша могла бы закрыть хотя бы часть запада Украины, что очень пригодилось бы в отражении российских атак. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш Video NV.
В таком случае возникает возможность переместить установки ПВО и дефицитные ракеты, которые постоянно нуждаются в пополнении, на другие объекты. Территорию Украины не покрыть только наземными установками, поэтому нужны комплексные меры для противодействия.Важно
Ни одна крупная держава мира, как считает Евлаш, не может себе позволить перекрыть все воздушное пространство только наземными станциями ПВО. Для этого часто используют другие составляющие, самолеты — многоцелевые истребители F-16, F-22, F-35, а также боевые корабли.
"Если бы Польша закрыла эту территорию, это бы нам очень пригодилось в отражении атак противника", — пояснил он.
Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что усиление ПВО нужно, оно позволило бы прикрыть украинские электростанции, теплостанции и генерирующие предприятия от ударов войск РФ. Украинцы, по его словам, показали полностью нестандартный подход к ведению этой войны не только на суше.
"Мы видим — даже одной ракеты хватает, чтобы разрушить тот или иной объект. Мы постоянно маневрируем, исходя из тех средств, которые у нас есть", — заявил Евлаш.
Напомним, 7 мая в ВСУ объяснили, как уничтожить Крымский мост ракетами. Специалисты изучают возможность атаковать конструкцию, чтобы на сооружении не было возможности быстро восстановить железную дорогу и дорожное полотно. Сооружение, по словам Евлаша, возможно уничтожить, но для этого нужно большое количество ракет.