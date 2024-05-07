"Нам бы очень пригодилось": в ВСУ рассказали, как Польша может помочь Украине (видео)

Усиление ПВО позволило бы прикрыть украинские электростанции, теплостанции и генерирующие предприятия от ударов войск РФ.

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Польша могла бы закрыть хотя бы часть запада Украины, что очень пригодилось бы в отражении российских атак. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш Video NV.

В таком случае возникает возможность переместить установки ПВО и дефицитные ракеты, которые постоянно нуждаются в пополнении, на другие объекты. Территорию Украины не покрыть только наземными установками, поэтому нужны комплексные меры для противодействия.

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Ни одна крупная держава мира, как считает Евлаш, не может себе позволить перекрыть все воздушное пространство только наземными станциями ПВО. Для этого часто используют другие составляющие, самолеты — многоцелевые истребители F-16, F-22, F-35, а также боевые корабли.

"Если бы Польша закрыла эту территорию, это бы нам очень пригодилось в отражении атак противника", — пояснил он.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что усиление ПВО нужно, оно позволило бы прикрыть украинские электростанции, теплостанции и генерирующие предприятия от ударов войск РФ. Украинцы, по его словам, показали полностью нестандартный подход к ведению этой войны не только на суше.

"Мы видим — даже одной ракеты хватает, чтобы разрушить тот или иной объект. Мы постоянно маневрируем, исходя из тех средств, которые у нас есть", — заявил Евлаш.

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Напомним, 7 мая в ВСУ объяснили, как уничтожить Крымский мост ракетами. Специалисты изучают возможность атаковать конструкцию, чтобы на сооружении не было возможности быстро восстановить железную дорогу и дорожное полотно. Сооружение, по словам Евлаша, возможно уничтожить, но для этого нужно большое количество ракет.