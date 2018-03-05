Без украинского транзита Газпром рискует позицией на европейском рынке, – S&P

Российский Газпром рискует своими экспортными поставками и позицией на энергетическом рынке Европы из-за отсутствия надежного транзитного соглашения с Украиной. Об этом говорится в опубликованном 5 марта отчете международного рейтингового агентства S&P, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа Газпрома в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа. В S&P считают, что это в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых Газпромом альтернативных маршрутов.

В базовом сценарии S&P не ожидает значительных перебоев в поставках Газпрома в Европу, где компания занимает 34% рынка.

"Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены... Европейским покупателям трудно найти замену Газпрому, особенно во время наблюдаемых в настоящее время сильных холодов", – говорится в отчете.

Транзитный контракт Газпрома с Украиной действует до конца 2019 года. К этому сроку Газпром рассчитывал построить трубопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток, чтобы сократить транзит через украинскую территорию.

"Мы думаем, что у Евросоюза будет больше мотивации – оперативно заниматься решением вопросов, связанных со строительством трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, но украинский вопрос Газпрому так или иначе придется решить, потому что окончательно закрыть транзит через Украину, даже при условии запуска еще двух трубопроводов, не удастся", – сказал аналитик S&P Александр Грязнов.

В агентстве отмечают, что через территорию Украины проходит около половины экспорта российского газа в Европу, и зависимость от украинского транзита останется высокой по меньшей мере до тех пор, пока не заработают Северный поток-2 и Турецкий поток.

"Однако мы полагаем, что даже в случае успешного запуска новых газопроводов, украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков и удовлетворения спроса некоторых потребителей", – отмечается в отчете агентства.

При этом какие-либо значительные перерывы поставок газа или задержки в получении разрешений от регулирующих органов будут рассматриваться как плохой сигнал о кредитоспособности российской стороны.

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Напомним, Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже. Согласно решению арбитража он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд.

Российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 миллиарда кубометров газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

5 марта Газпром направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

В то же время в вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович заявил, что Украина в полной мере выполняет все свои обязательства по транзиту природного газа из России в ЕС, несмотря на действия Газпрома.