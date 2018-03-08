Полицейский, отравленный вместе с бывшим российским шпионом Скрипалем, заговорил

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что офицер полиции, который, как и бывший российский шпион Сергей Скрипаль, был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом, заговорил.

Об этом сообщает The Guardian, передает УНИАН.

По ее словам, состояние офицера полиции, который первым оказывал помощь Скрипалю и его дочери, улучшилось, но он остается в тяжелом состоянии в больнице в Солсбери.

"Два человека, которые были целью нападения, по-прежнему находятся в очень тяжелом состоянии. Полицейский говорит и идет на контакт, поэтому я более оптимистична относительно его состояния. Но слишком рано что-то говорить. Это нервно-паралитическое вещество. Мы по-прежнему относимся к этому очень серьезно", - сказала министр.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине, примерно вдвое моложе его, стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде проводили работы по обеззараживанию улиц.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.