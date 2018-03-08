Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Полицейский, отравленный вместе с бывшим российским шпионом Скрипалем, заговорил

Полицейский, отравленный вместе с бывшим российским шпионом Скрипалем, заговорил

Полицейский, отравленный вместе с бывшим российским шпионом Скрипалем, заговорил
Фото из открытых источников

Страж порядка остается в тяжелом состоянии

08.03.18 379
000

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что офицер полиции, который, как и бывший российский шпион Сергей Скрипаль, был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом, заговорил. 

Об этом сообщает The Guardian, передает УНИАН

По ее словам, состояние офицера полиции, который первым оказывал помощь Скрипалю и его дочери, улучшилось, но он остается в тяжелом состоянии в больнице в Солсбери. 

"Два человека, которые были целью нападения, по-прежнему находятся в очень тяжелом состоянии. Полицейский говорит и идет на контакт, поэтому я более оптимистична относительно его состояния. Но слишком рано что-то говорить. Это нервно-паралитическое вещество. Мы по-прежнему относимся к этому очень серьезно", - сказала министр. 

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине, примерно вдвое моложе его, стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде проводили работы по обеззараживанию улиц. 

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Войска Асада оккупировали большую часть Восточной Гуты в СирииСтало известно, кто будет вести диалог о возвращении делегации России в ПАСЕНационалисты обещают не дать проголосовать за президента РФ в Украине
Топ-10
  1. Питательная среда. Топ-20 украинских инноваторов 2476
  2. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 1850
  3. Мина замедленного действия. Что делать с государственным долгом Украины 2017
  4. Мультик Путина. Как превратить страну в изгоя 7217
  5. Когда искусство показало зубы. Иван Семесюк о рождении на Майдане "Мистецького Барбакана" 1981
  6. Найденное поколение. Удастся ли удержать в Украине талантливых детей 887
  7. Личный пример командира. Чему украинская армия могла бы поучиться у ЦАХАЛа 4176
  8. Вспомнить всех. Мария Степанова о памяти, праве на бессмертие и картошке с луком 3166
  9. Вымогатель денег. История самого знаменитого киевского взяточника 1601
  10. Мечты и пирамиды. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1112
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 4568 / 6882
  2. Голубые каски Донбасса. Решение по миротворцам ООН принято 4208 / 56201
  3. Женский день календаря. История праздника 8 Марта: легенды и реальность 3199 / 3516
  4. Женское дело. Почему 8 Марта лучше оставить в покое 2735 / 2938
  5. Женский фарш. Как в Киеве отметили 8-е марта 1847 / 2192
  6. Китай грозит США войной 1817 / 2320
  7. В Киеве ночью обстреляли ресторан из гранатомета 1686 / 1895
  8. США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана, - Путин 1516 / 28337
  9. Националисты обещают не дать проголосовать за президента РФ в Украине 1500 / 1828
  10. В Госдепе рассказали, как украинцы вдохновили мир 1423 / 1727
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 40 / 6882
  2. Женское дело. Почему 8 Марта лучше оставить в покое 22 / 2938
  3. Женский день календаря. История праздника 8 Марта: легенды и реальность 15 / 3516
  4. В Госдепе рассказали, как украинцы вдохновили мир 12 / 1727
  5. Голубые каски Донбасса. Решение по миротворцам ООН принято 10 / 56201
  6. Женский фарш. Как в Киеве отметили 8-е марта 8 / 2192
  7. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 6 / 3841
  8. В Киеве ночью обстреляли ресторан из гранатомета 6 / 1895
  9. Националисты обещают не дать проголосовать за президента РФ в Украине 6 / 1828
  10. США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана, - Путин 4 / 28337
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.