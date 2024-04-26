В Польше разместят британские истребители Typhoon: чем они могут помочь Украине, — СМИ

Военные обозреватели предположили, что самолеты Королевских ВВС могут быть оснащены передовыми радарами Captor-E с решеткой AESA, что позволит обеспечить поддержку наземных операций ВСУ.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля объявил о том, что истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС будут переброшены в Польшу, укрепляя связи в области безопасности между Лондоном и Варшавой. Между тем есть вероятность, что они будут использованы для разведывательных миссий в интересах ВСУ. Такую версию озвучили обозреватели Bulgarian Military в публикации от 25 апреля.

Хотя окончательное решение о сроках пребывания самолетов еще не принято, их прибытие должно совпасть с учениями НАТО Steadfast Defender. В этих учениях примут участие около 16 000 британских военнослужащих в Польше.

Между тем пока не ясно, будут ли "Тайфуны" оснащены технологически передовыми радарами Captor-E с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA), или же самолеты будут размещены без этой модернизации.

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Такой вопрос возникает в контексте участия самолетов в разведывательных операциях. Дело в том, что интеграция Captor-E может позволить истребителям Typhoon обеспечить поддержку наземных операций Украины и ее союзников средствами радиоэлектронной борьбы и разведки.

Напомним, аналогичная информация поступила в марте текущего года, только были упомянуты истребители F-35 оснащенные радаром APG-81 AFAR. Во время своего выступления министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США использовали свои самолеты для обнаружения и идентификации российских подразделений ЗРК в Украине, после чего данные передавались союзникам по НАТО. Однако в Пентагоне опровергли эту информацию, заявив, что "США не применяют F-35 в Украине".