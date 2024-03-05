Сингапур заявил о работе F-35 против российских войск в Украине: Пентагон это опровергает

Стоимость одного истребителя F-35 производства Lockheed Martin оценивается в 100 млн долларов. Их используют в ударных и разведывательных операциях.

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Истребители F-35 не применяются в Украине. Такое заявление сделал представитель Минобороны США в ответ на слова главы сингапурского оборонного ведомства Нг Энг Хена о том, что эти самолеты уже в Украине. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на комментарий представителя Пентагона.

Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен накануне, 4 марта, во время дебатов, на которых обсуждались военное снабжение, заявил, что Соединенные Штаты с помощью истребителей F-35 якобы находят российские системы ПВО на территории Украины. Утверждалось, что эта информация могла быть передана странам, входящим в НАТО.

Но теперь представители Пентагона это опровергли.

"США не применяют F-35 в Украине", — об этом заявил представитель Минобороны США в своем комментарии после слов сингапурского министра Нг Энг Хена.

На момент публикации материала пресс-служба Пентагона официально не комментировала информацию о том, что F-35 помогают выявлять позиции российских систем ПВО на территории Украины.

Lockheed Martin F-35 Lightning II

F-35 — семейство одноместных, одномоторных, малозаметных и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, в которых реализована технология stealth. Стоимость такого самолета — около 100 млн долларов.

Их используют в миссиях, чтобы добиться воздушного превосходства и для нанесения ударов. Ко всему прочему, F-35 также могут участвуют в разведывательных операциях для сбора данных.

Напомним, что 2 марта стало известно о том, что немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты возле Латвии.

Также сообщалось о пяти лучших истребителях всех времен — от столетнего Spad S.XIII до F-15.