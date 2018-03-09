Ле Пен должен вернуть в бюджет Европарламента €320 тысяч

Деньги потрачены на помощника, которого фактически не было

Суд ЕС подтвердил правомерность требований Европарламента к основателю французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Жану-Мари Ле Пену вернуть в бюджет законодательного органа ЕС противоправно потраченные 320 тыс. евро.

Соответствующее решение суд ЕС принял 7 марта, передает Укринформ.

Речь идет о средствах, которые французский политик потратил на своего аккредитованного помощника, фактически не исполнявшего никаких обязанностей в этой должности.

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В то же время суд ЕС подтвердил правомерность аналогичного требования в отношении другого депутата от "Национального фронта" - Бруно Голниша, с которого взыскали в бюджет Европарламента 276 тыс. евро неправомерно расходованных средств.

Ранее дочь основателя "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая сейчас является лидером этой националистической партии, также должна была вернуть в бюджет законодательного органа ЕС 339 тыс. евро за содержание двух помощников, деятельность которых не была связана с выполнением парламентских функций.