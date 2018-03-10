Литва, Латвия и Эстония выступили против санкций ЕС в отношении Польши

В странах Балтии выступают за диалог с Варшавой

В пятницу, 9 марта, в Вильнюсе премьеры стран Балтии выступили против применения Евросоюзом санкций по отношению к Польше в связи с ее судебной реформой. Об этом сообщает портал Delfi.

"Мы понимаем стремление польской стороны и необходимость проведения судебной реформы, и если так случится, что попытаются применить ограничительные меры в отношении Польши, Литва поддержит Польскую Республику", - заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Его поддержал латвийский премьер Марис Кучинскис.

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"Мы не хотим, чтобы власти применяли какие-либо санкции в отношении Польши", - отметил.

Эстонский премьер Юри Ратас отметил, что вопрос об ограничении права голоса Польши на заседаниях ЕС "даже не может рассматриваться".

"Мы не можем допустить, чтобы это зашло так далеко, поскольку именно путем диалога мы можем выработать в ЕС общую позицию", - сказал Ратас.

Напомним, Европейская комиссия в декабре 2017 года впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

По мнению ЕК, за последние два года в Польше был принят ряд законов, которые серьезно угрожают независимости судебной власти и независимости трех ветвей власти.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Срок истекает 20 марта. Если Польша не выполнит требования ЕК, это может привести к применению санкций, в частности, к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.