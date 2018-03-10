Франция и Германия решили повременить с реформированием еврозоны, - СМИ

Меркель и Макрон не представят свой план на ближайшем саммите ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отказались от планов представить свой план реформирования еврозоны на саммите Евросоюза в марте. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в ЕС, передает Европейская правда.

Немецкая сторона на всех уровнях уже дала понять, что в марте никаких предложений ожидать не стоит.

"Этот пункт отменен. Не о чем объявлять", - рассказал один из чиновников ЕС.

Причиной отсрочки стало, по данным источников, отсутствие темы будущего еврозоны в коалиционных переговорах в Германии.

Меркель и Макрон в декабре сообщили о намерении представить план по углублению еврозоны.

Сейчас в немецком правительстве утверждают, что работа над планом усилится после формирования нового кабинета.

Напомним, Еврокомиссия предложила дорожную карту для углубления экономического и валютного союза, в том числе конкретные шаги, которые необходимо принять в течение следующих 18 месяцев. Предлагается, в частности, создание Европейского валютного фонда, в должности министра финансов ЕС и более согласованной финансовой политики с государствами-членами ЕС.