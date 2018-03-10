Польский премьер считает "Северный поток-2" крайне опасным

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект газопровода "Северный поток-2" крайне опасным. Об этом он заявил по итогам встречи с главами правительств стран Балтии, передает Польское радио.

По его словам, все участники встречи согласились, что "Северный поток-2" - это очень опасный проект для этой части Европы.

Моравецкий также подчеркнул, что Польша и страны Балтии пытаются углубить сотрудничество в сфере транспорта газа и нефти.

"Польша впервые за долгое время стала независимой от Газпрома, мы не только построили наш СПГ-терминал в Свиноуйсце, мы намерены расширить его перерабатывающие мощности. Но мы также находимся в процессе переговоров с Данией и Норвегией", - сказал Моравецкий.

Напомним, в конце января компания Nord Stream 2 получила разрешение горного управления немецкого города Штральзунд на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".