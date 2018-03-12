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Главная » Мир » Россия устроит гонку вооружений за счет своего народа, - Пентагон

Россия устроит гонку вооружений за счет своего народа, - Пентагон

Россия устроит гонку вооружений за счет своего народа, - Пентагон
Фото: defense.gov

Презентацию Путиным нового оружия Мэттис назвал "разочаровывающей, но неудивительной"

12.03.18 905
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Продемонстрированные президентом Владимиром Путиным новые вооружения приведут к значительным расходам России на оборонную промышленность.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с журналистами, сообщает пресс-служба Пентагона, на которую ссылаются мировые СМИ. 

Министр пояснил, что подход США к обороне не изменится, несмотря на то, сколько денег Россия хочет вложить в гонку вооружений. "Она может в конечном итоге потратить кучу денег. Но моей стратегической оценки это не изменит. Я полагаю, все это произойдет за счет больших издержек для российского народа", - заявил глава Пентагона. 

В целом презентацию Путиным нового оружия Мэттис назвал "разочаровывающей, но неудивительной".

В пресс-службе Пентагона добавили, что, по мнению Мэттиса, до внедрения анонсированных оружейных систем пройдет много лет. При этом министр добавил, что политику стратегического сдерживания менять не стоит.

Напомним, Россия запустила гиперзвуковой "Кинжал".

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