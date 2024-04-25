Пентагон заявил, что Украина сможет применять ATACMS для ударов по Крыму, — NYT

Представители Пентагона отказались назвать точное количество систем, которые были отправлены в Украину, однако отметили, что новые ATACMS смогут проникать глубже в оккупированные Россией части Украины.

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Украина может использовать оружие, которое Киеву предоставят в рамках нового пакета военной поддержки, для поражения российских целей в Крыму. В частности речь идет о баллистических ракетах ATACMS. Об этом The New York Times сообщили высокопоставленные чиновники Пентагона.

"Украинские войска смогут использовать недавно поставленную ракетную систему дальнего радиуса действия для более эффективного поражения российских войск в оккупированном Крыму", — говорится в материале.

Издание отметило, что Украина получила версию армейских тактических ракетных систем большей дальности, известную как ATACMS после многомесячных запросов. Новая система может проникать глубже в оккупированные Россией части Украины и нацеливаться на узлы снабжения российских войск на юго-востоке.

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"Целью новых систем большей дальности является усиление давления на Крым, центр российских воздушных и наземных сил, где сейчас Россия имеет относительно безопасное убежище", — сказал журналистам представитель Пентагона.

Как отметило NYT, значительная часть новых вооружений, в том числе ATACMS, должна быть сосредоточена на укреплении обороны Украины.

Представители Пентагона отказались назвать точное количество систем, которые были отправлены в Украину.

Когда ATACMS будут в Украине

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине на $61 млрд.

"Я хочу сделать все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет. В ближайшие несколько часов я сделаю все, чтобы передать это в наши соответствующие органы, чтобы ракетные системы, оружие были направлены в Украину", — сказал Байден.

По словам председателя сенатского комитета по вопросам разведки Марка Ворнера Украина должна получить первые ATACMS уже до конца этой недели.

Уорнер отметил, что передача боеприпасов и дальнобойных ракет должна была состояться еще полгода назад, но поскольку этого не произошло, то лучшее время — прямо сейчас.

В то же время, CNN со ссылкой на свои источники 24 апреля опубликовало материал, в котором отметило, что Соединенные Штаты могут впервые передать Украине ракеты ATACMS, которые поражают цели на расстоянии 300 километров.

Издание пишет, что о дальнобойных ракетах Украина просила США как публично, так и частным образом.

Напомним, 25 апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не получала тайным путем дальнобойные баллистические ракеты американского производства ATACMS. А публикации в средствах массовой информации с подобными утверждениями являются спекулятивными.

"Если у нас будут ATACMS, это четко будет видно в совсем другом количестве разрушенной российской инфраструктуры на расстоянии более 200 километров. Это же будет видно", — подчеркнул Подоляк.

24 апреля Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника заявило, что США тайно поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По данным издания, Пентагон сначала возражал против поставок ракет дальнего радиуса действия, опасаясь возможной потери таких ракет из американского арсенала и их использования Украиной для атак вглубь России. Однако поставки ракет из КНДР в Россию убедили США.