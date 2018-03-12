Войска Асада нанесли авиаудар по детскому саду в Сирии

В сирийской провинции Идлиб военные президента Башара Асада нанесли авиаудар по детскому саду.
В результате инцидента были ранены 20 человек, сообщает агентство Anadolu.
"В результате удара ВВС режима Асада по дошкольному учреждению в сирийской провинции Идлиб ранения получили 20 человек, большинство из которых дети", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что авиаудары были нанесены и по населенным пунктам Бинниш, Маарет, Мысрин и Рам Хамдан.
Напомним, ранее был обстрелян гуманитарный конвой для жителей Восточной Гуты, несмотря на договоренности о прекращении огня.