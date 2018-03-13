Только Москва могла отравить Скрипаля, - разработчик газа

Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок", которым были отравлены в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Такое мнение высказал проживающий в США советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, пишет The Telegraph.

"Новичок" минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное вещество нервно-паралитического воздействия. Плюс - практически неизлечимо", — отметил специалист.

Он добавил, что, по его мнению, яд, использовавшийся в Солсбери, мог быть произведен в России как два безвредных компонента. Они могли быть привезены в Великобританию, а затем объединены внутри крошечной емкости аэрозоля, которую можно было бы использовать для доставки смертельной дозы и "преднамеренной демонстрации" для врагов Москвы по всему миру.

Мирзаянов отмечает, что даже существование "Новичка", не говоря уже о его формулах, было тщательно охраняемым секретом, что делает "немыслимой" саму возможность того, что другой стране или террористической группе был разрешен доступ или помощь в ее производстве.



"Только Россия может это сделать, - утверждает Мирзаянов. - Они никогда не отдадут его".

По словам ученого-разработчика, яд настолько сильный, что в теплое время года хватило бы двух грамм для того, чтобы убить 500 человек.

"Я никогда не предполагал, что они будут использовать "Новичок", - отмечает он. По словам Мирзаянова, логичнее было бы предположить использование боевого газа VX. Использование же газа "Новичок" - более жестокое и болезненное.

Мирзаянов уверен, что речь идет о преднамеренной демонстрации Владимиром Путиным его власти: "Это была наглая и преднамеренная демонстрация".

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания и экстренно госпитализированы после отравления неизвестным веществом в торговом центре в британском Солсбери.

Полиция эвакуировала из предосторожности торговый центр и ресторан Zizzi, где могли обедать Скрипаль с дочерью. Состояние пострадавших остается критическим.

Позднее правоохранители выяснили, что Скрипаля пытались убить нервно-паралитическим газом.