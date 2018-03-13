В Киеве в результате конфликта в магазине между покупателями и охраной случайное огнестрельное ранение получила проходившая мимо женщина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в минимаркете на Подоле.

"Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо", – говорится в сообщение.

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Женщину с огнестрельным ранением бедра госпитализировали. Стрелка задержали, а оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.