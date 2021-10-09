В Киеве на ВДНХ нашли шалаш из гипсокартона, где жила семья с грудным ребенком (видео)

Родители обещали найти другое жилье, но ничего так и не изменилось

В Киеве в районе ВДНХ правоохранители обнаружили семью с грудным ребенком, которая обустроила себе жилище из листов гипсокартона. Видео с места опубликовала Магнолия ТВ.

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После того, как представители органов увидели условия проживания родителей и младенца, было принято решение забрать ребенка.

Когда жителей шалаша из гипсокартона обнаружили там с ребенком впервые, они обещали подыскать место проживания получше на следующий день. Однако после приезда проверки ничего не изменилось.

На видео слышно, что женщина, которая проживает в шалаше из гипсокартона, числится матерью-одиночкой. При этом кроме нее в сооружении находились еще двое мужчин, один из которых назвался "гражданским мужем".

Напомним, ранее в Киеве женщину, которая заморила голодом своего маленького сына, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Еще сообщалось, что в Харькове полицейские забрали девочку у родителей, которые издевались над ней. Кроме того, в доме были ужасные условия, опасные для жизни ребенка.