12 лет вместо пожизненного: в Киеве объявили приговор женщине, заморившей сына голодом

Пока велось расследование, Владислава Трохимчук провела в СИЗО более четырех лет, а по "закону Савченко" может выйти на свободу уже через 2-3 года.

В Киеве женщину, которая заморила голодом своего маленького сына, приговорили к 12 годам лишения свободы. О новом приговоре написала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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5 июля Голосеевский районный суд заново рассмотрел дело Владиславы Трохимчук в новом составе и признал ее виновной в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Подсудимая находится в СИЗО с декабря 2016 года — почти пять лет, которые должны засчитать за 10. Таким образом, Владислава может выйти из тюрьмы в 2023 году.

Как установило следствие, в 2016 году уроженка Николаевской области Владислава Трохимчук на 11 дней (сначала говорилось о 9-ти днях) оставила в столичной квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь, а сам пошла к любовнику на Березняках. Когда же она вернулась домой — мальчик был уже мертв, а девочка находилась без сознания.

[ + – ] Владислава Трохимчук с сыном Фото: Владислава Трохимчук / ВКонтакте

В августе 2019 года Голосеевский суд Киева приговорил ее к 8 годам лишения свободы по статье об оставлении в опасности. Прокуратура не согласилась с таким решением, подала апелляцию и потребовала для девушки пожизненного лишения свободы за убийство ребенка. В декабре того же года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу, отменил приговор и постановил заново рассмотреть дело в Голосеевском районе, но с другим составом суда.

Николай Кулеба, который в 2016 году был уполномоченным по правам ребенка, рассказал "Вестям" подробности истории. По его информации, Владислава поручила следить за детьми своей свекрови, однако та якобы не смогла попасть в квартиру. экспертиза показала, что девочка еще три дня находилась в квартире с мертвым ребенком. Сама мать заявила правоохранителям, что оставила детям печенье и кукурузные палочки.

Ранее в Харькове полицейские забрали девочку у родителей, которые били ее и морили голодом. Кроме того, в доме были ужасные условия, опасные для жизни ребенка. Девочку отправили на обследование в больницу, отцу выписали запрет на общение с дочерью, а против матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.