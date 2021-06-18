Били и морили голодом: в Харькове полиция забрала 2-летнюю девочку у жестоких родителей

Мать не выдержала и сообщила полиции, что муж избил маленькую дочь. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей.

В Харькове правоохранители и социальные работники забрали у родителей 2-летнюю девочку, которая жила в ужасных условиях. Об этом на официальном сайте сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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34-летняя жительница Киевского района Харькова сообщила полицейским о том, что муж избил ее дочку. Сотрудники Харьковского районного управления полиции №1 отправились в квартиру с инспекцией и обнаружили, что 2-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях, родители не ухаживали за ней и не обеспечили нормальное питание.

Ребенка забрали и привезли в одну из харьковских больниц, медики проведут тщательное обследование и назначат необходимое лечение, если диагностируют болезни. Ее дальнейшую судьбу будут решать социальные службы.

Относительно 43-летнего отца малышки составили административный протокол о домашнем насилии и выписали ему срочный запрет на общение с дочкой сроком на 10 дней. Против матери, в свою очередь, составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее медики спасли трех детей, которых родители довели до истощения в Херсоне. У 5-летнего мальчика и 3-летней девочки диагностировали тяжелые заболевания, а у их 6-летнего брата выявили атопический дерматит. Врачи потребовали забрать детей у родителей, которых решили выселить из дома из-за неуплаты аренды.

В Одессе полиция объявила о подозрении родителям, которые не уследили за маленькими детьми. Как установили специалисты, 8-месячная девочка умерла от бронхопневмонии, а ее 2-летний брат отстал в развитии и практически не ел.

В Харьковской области мать оставила маленьких детей и уехала работать в Киев. Очевидцы заметили двух братьев 8 и 9 лет голодными на улице и обратились в полицию.