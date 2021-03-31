В Херсоне медики спасли трех детей, которых дома довели до истощения (фото)

У родителей нет работы, поэтому семью могут выселить из дома за неуплату аренды.

В Херсоне 25-летнюю мать могут лишить родительских прав из-за сильного истощения трех детей. Об этом пишет издание "Новый день", ссылаясь на представителей социальной службы.

По данным СМИ, жительница Корабельного района вызвала "скорую помощь", когда у ее сына начался кровавый понос, но медики увидели, что все трое детей нуждаются в госпитализации. 5-летнего мальчика и 3-летнюю девочку доставили в городскую больницу имени Лучанского в тяжелом состоянии, а их 6-месячного брата — в состоянии средней тяжести.

У малышей диагностировали множество болезней, включая острый гастроэнтероколит, гемаколит, дефицит веса, а у младенца еще и развился атопический дерматит. Врачи также заметили, что дети систематически недоедали, в первые дни их организмы попросту не могли принимать нормальную пищу. Сейчас маленьких пациентов откормили, но они нуждаются в лечении и хорошем питании, вместе с ними в больнице находится и мама. Работники больницы требуют, чтобы детей не отдавали родителям.

[ + – ] Истощенные дети в больнице Херсона Фото: Новый день

В службе по делам детей Корабельного районного совета Херсона сообщили, что семья находится на учете, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Официально у малышей есть только мать, которая получает детские пособия. Отец живет вместе с ними в съемном доме и не имеет постоянной работы. Соцработники узнали, что семью могут выселить из-за неуплаты арендной платы, которая составляет 600 гривен в месяц. По информации службы, родители не пьянствуют.

[ + – ] Младенец с дерматитом в херсонской больнице Фото: Новый день

Вскоре районные власти планируют собрать комиссию по защите прав ребенка и подать в суд иск, чтобы женщину лишили родительских прав на всех трех детей. Предполагается, что девочку и двух мальчиков временно передадут в Херсонский областной центр социально-психологической реабилитации.

Ранее стало известно, что в Киеве мама не кормила и 6-летнюю дочь и не пускала ее в школу. Сотрудники полиции и ГСЧС прорвались в квартиру и забрали девочку, которая не ела несколько суток. Медики увезли ребенка в больницу, а ее мать госпитализировали в специальное медицинское учреждение. Судьбу девочки решает социальная служба.