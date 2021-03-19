В Киеве женщина не кормила и не пускала в школу 6-летнюю дочь, - полиция

Спасателям пришлось выбивать дверь из-за неадекватной реакции матери.

В Киеве полицейские забрали оголодавшую девочку у матери, которую тут же отправили в медучреждение. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в "Фейсбук".

Жители дома на улице Осиповского (Подольский район) сообщили правоохранителям о криках ребенка в одной из квартир. Полицейские пытались поговорить с матерью, однако женщина категорически отказалась идти на контакт и ругалась матом. Сотрудники МВД также заметили распахнутые окна, которые представляли угрозу для жизни девочки.

Когда гражданка в очередной раз отказалась пустить полицейских в квартиру или хотя бы показать ребенка, они попросили работников ГСЧС взломать дверь. Внутри правоохранители обнаружили беспорядок и 6-летнюю малышку, которая не ела около суток. Девочка также рассказала, что несколько дней не ходила в школу.

Медики, которых вызвали на место происшествия, осмотрели девочку и увезли в больницу, ее состояние назвали удовлетворительным. Другая бригада врачей госпитализировала 32-летнюю мать в специализированное медицинское учреждение, где ее разместили в стационаре. Полицейские начали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение, а девочкой займется социальная служба.

Ранее областная полиция вызвала на допрос Дарью Маханец, мать восьмилетней киевской блогерши Миланы Маханец, которая закрутила публичный роман с 13-летним подростком Пашей Пайем. Ведется досудебное расследование в рамках уголовного производства.

Недавно Дарья рассказала, что дала показания полицейским в Ирпене. Она уверяет, что никакого правонарушения нет, и опровергла слухи о совместном проживании детей.

"Это очень искаженная информация. Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", — отметила мама Миланы.

Женщина добавила, что намерена обратиться в киберполицию с требованием наказать недоброжелателей, которые публиковали негативную информацию.