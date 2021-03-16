Мать восьмилетней Миланы, "закрутившей роман" с подростком, вызвали на допрос

Столичная полиция отреагировала на резонанс, вызванный "взрослыми" фотографиями детей

Правоохранители отреагировали на фотографии и видео восьмилетней блогерши из Киева Миланы Маханец, "закрутившей роман" с 13-летним подростком.

Как сообщает ТСН, в киевской областной полиции открыто производство, мать девочки вызвана на допрос.

Напомним, соцсети живо обсуждают онлайн-скандал, который имеет прямое отношение к защите прав детей. Так, восьмилетняя жительница Киева Милана Маханец, которая называет себя моделью и блогером, заявила, что у нее "роман" с 13-летним Пашей Пэлом.

Утверждается, что их "отношения" длятся достаточно давно, в постах и "сториз" юные "влюбленные" сообщают, что между ними любовь и заявляют, что живут вместе.

Во всяком случае, на множестве фотографий в домашней обстановке девочка и подросток предстают в провокационных образах. Характер снимков и подписей вызвал гнев в соцсетях, некоторые увидели в них намеки на педофилию и даже развращение малолетних.

Фокус сообщал о том, что в Likee у Миланы Маханец более 6 миллионов подписчиков. У Паши – около полумиллиона. Причем их количество возросло после объявления о их "романе". В Instagram они также продвигают свои блоги – у Паши более 30 тысяч подписчиков, у Миланы – около полумиллиона.

А в Луцке разразился скандал из-за видео, которые местные школьники сняли на кладбище. Они танцевали на могилах, фотографировались с портретами умерших, а потом запостили все это в своих аккаунтах в TikTok.

15-летняя киевлянка Лиза Леоненко заявила в TikTok, что не любит украинский язык и стала объектом вполне взрослой травли. Фокус разбирался в новом языковом скандале и пообщался на эту тему с правозащитниками.

Украинские курсантки из Харькова выпустили совместный "фит" c российским коллегой в соц-сети "Tik-Tok". Ролик в сети обнаружили ее пользователи-харьковчане, но его автор приняла меры, аккаунт девушки, которая разместила эти кадры, был удален.