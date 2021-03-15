Вы с Пашей спите вместе? 8-летняя Милана публикует в соцсети лав-стори, все ждут реакции омбудсмена

Мать девочки эти отношения одобряет. В Сети, между тем, просят вмешаться Николая Кулебу, уполномоченного президента Украины по правам детей.

В соцсетях обсуждается онлайн-скандал, имеющий прямое отношение к защите прав детей. Восьмилетняя киевлянка Милана Маханец — модель и блогер, сообщила о том, что у нее "роман" с другим блогером, 13-летним Пашей Пэлом.

Причем "отношения пары" длятся уже довольно давно. Просто основная аудитория обоих малолетних блогеров сосредоточена в соцсети Likee, которая ориентирована на аудиторию подростков и потому развитие "романа" долгое время оставалось незамеченным пользователями прочих соцсетей.

В "сториз" и постах в соцсетях оба юных блогера сообщают, что у них отношения и демонстрируют, что живут вместе, или, по крайней мере, делают совместные фотосессии в домашней обстановке. Подписи к снимкам довольно провокационные. Например: "Задайте мне вопрос: Вы с Пашей спите вместе?"

На одной из фотографий мальчик и девочка в ванной (она — в леопардовом купальнике, он — с зубной щеткой). На другом — слились в поцелуе… Характер фотографий и подписей вызвал негодование у украинских комментаторов. Многие увидели в этих фотосессиях намеки на педофилию, развращение малолетних, ну а как минимум — на не очень хорошее воздействие на психику самих героев "лав-стори".

[ + – ] Снимки из соцсетей юных блогеров [ + – ] Снимки из соцсетей юных блогеров

[ + – ] Снимки из соцсетей юных блогеров [ + – ] Снимки из соцсетей юных блогеров

Что известно про Милану и Пашу

В Likee у Миланы Маханец более 6 миллионов подписчиков. У Паши – около полумиллиона. Причем их количество возросло после объявления о их "романе". В Instagram они также продвигают свои блоги – у Паши более 30 тысяч подписчиков, у Миланы – около полумиллиона. Мать Миланы, Дарья, также зарегистрирована в Instagram. И у нее, и у ее дочери закрыта возможность комментировать.

[ + – ] Милана Маханец и Паша Пэл

Про Пашу информации в Сети мало. Известно, что у него есть брат, и свой блог в Instagram он начал вести в 2019 году.

Милана – профессиональная модель, нередко участвует в фотосессиях и в модных показах на Ukrainian Fashion Week. У нее есть профиль в агентстве моделей Silvestroff Studio, где сказано, что ей 8 лет и 5 месяцев, а опыт съемок "очень большой".

[ + – ] Фотосессия Миланы Маханец

[ + – ] Милана Маханец участвует в показе

В прошлом году девочка давала интервью KIDS MODE MAGAZINE, который позиционирует себя как "Международный глянцевый журнал о детской моде". Она сообщила, что сейчас ее цель — получить еще больше подписчиков на Likee и в Instagram, живут они вдвоем с мамой, которая поддерживает ее во всех начинаниях. Вести страницы в соцсетях девочка начала еще в пять лет. Окончила три модельные школы в Киеве. Посещает ли Милана школу сейчас – неизвестно.

[ + – ] Милана Маханец в Москве

Благодаря многочисленным геотегам к фотографиям обоих детей, пользователи сначала решили, что Паша родом из Москвы, но это не так. И он, и Милана просто часто бывают в РФ. Но, если верить старым постам, они с Миланой практически соседи – она с матерью и отцом ранее проживала в Ирпене, он – в Буче, оба города находятся в Киевской области. Паша школу посещает, некоторые посты комментировала его одноклассница.

[ + – ] Переписка в соцсетях - скриншот

После того, как сообщения о "романе" несовершеннолетних разошлись по Сети, мать Миланы сообщила, что детей никто не заставляет демонстрировать романтические отношения. Более того, женщина заявила, что "у них действительно любовь" и "они сами разберутся".

[ + – ] Милана Маханец с матерью, Дарьей Маханец

А на 14 февраля Дарья Маханец арендовала отдельную квартиру, чтобы сделать там фотосессию для своей дочери и ее "бойфренда".

Реакция соцсетей

В Facebook пользователи уже обратились в Нацполицию, а также к Николаю Кулебе, уполномоченному президента Украины по правам детей — официального ответа от него пока не последовало. Однако в комментариях под постом бывшей советницы министра социальной политики Украины Татьяны Луповой, в котором она отмечала, что есть "дело для ювенальной юстиции", Николай Кулеба сообщил, что уже обратился куда следует.

[ + – ] Николай Кулеба - комментарий в соцсети

Прочие пользователи соцсетей отметили, что мать 8-летней Миланы "сексуализирует своего ребенка за деньги", и, кроме несовершеннолетних поклонников, ставящих "лайки" под постами девочки, могут быть и педофилы. А сейчас, когда маленькой девочке создают некий "онлайн-роман", то делом должна "заинтересоваться Нацполиция".

[ + – ] Возмущенный комментарий в соцсети - скриншот

[ + – ] Комментарий Игоря Мосийчука

Согласно УК Украины, статьи от 152 до 156 включительно предусматривают наказание за развращение малолетних, не достигнувших 16-летнего возраста, однако в том случае, если сексуальными действиями по отношению к ребенку занималась совершеннолетняя особа. В случае с Миланой и Пашей – они оба несовершеннолетние.

Юрист Анна Маляр написала в соцсетях, что оценить подобный контент должна экспертиза в рамках уголовного производства, которое еще нужно открыть. А пока речь идет скорей о моральной ответственности родителей детей, вовлеченных в подобные отношения.

"Без экспертизы в рамках уголовного производства эти фото не будем называть развращением, которое совершают родители по отношению к детям, потому что без экспертизы — это лишь частное мнение. В то же время, до экспертизы может и не дойти, ведь коррупция не пропускает к уголовной ответственности людей с деньгами. Поэтому я скажу о другом. Прежде всего, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают. Во-вторых, те, кто на этом зарабатывает, просто поймите, что вы это все сеете туда, где сами живете. Вам не удастся обойти этих плодов. Потому вы и ваши дети будут жить, учиться, создавать семью в той среде, в которой вы вот так сорите своим "педофильным искусством", — написала Маляр.

[ + – ] Комментарий Анны Маляр - скриншот

Кроме этого многие пользователи интересовались, как 8-летняя девочка может вести страницу в Instagram, если там отказывают в регистрации тем, кто младше 13-ти лет. Этот казус поясняла сама мать Миланы — Дарья Маханец. Это была ее страница, которую она, по ее же словам, "отдала" дочери, позже зарегистрировав еще одну, уже на себя.

[ + – ] Милана Маханец с матерью, Дарьей Маханец

Что такое Likee, где так популярны Милана и Паша

Likee – это социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности. Есть одноименные приложения для операционных систем Android и iOS. Приложение разработано сингапурской компанией Bigo.

Хотя сервис предназначен для пользователей старше 16 лет, значительную долю аудитории составляют дети от 5 до 12 лет.

По состоянию на 2020 год пользователей программы больше всего было зарегистрировано в Индии, России, США и Индонезии. Аудитория Likee составляет более 8 миллионов пользователей. Сервис критикуют за слабую модерацию. Так на американском сайте Common Sense Media родители упоминали, что все данные пользователей находятся в открытом доступе, также там есть детское порно и были зафиксированы случаи, когда взрослые мужчины переписывались с юными девочками. Жалобы в администрацию ни к чему не привели: аккаунты педофилов не были ни удалены, ни забанены.