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Вы с Пашей спите вместе? 8-летняя Милана публикует в соцсети лав-стори, все ждут реакции омбудсмена

Дарья Бережная
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Милана Маханец, Паша Пэл, блогеры
Фото: Instagram milamaxanets | 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пэл

Мать девочки эти отношения одобряет. В Сети, между тем, просят вмешаться Николая Кулебу, уполномоченного президента Украины по правам детей.

В соцсетях обсуждается онлайн-скандал, имеющий прямое отношение к защите прав детей. Восьмилетняя киевлянка Милана Маханец — модель и блогер, сообщила о том, что у нее "роман" с другим блогером, 13-летним Пашей Пэлом.

Причем "отношения пары" длятся уже довольно давно. Просто основная аудитория обоих малолетних блогеров сосредоточена в соцсети Likee, которая ориентирована на аудиторию подростков и потому развитие "романа" долгое время оставалось незамеченным пользователями прочих соцсетей.

В "сториз" и постах в соцсетях оба юных блогера сообщают, что у них отношения и демонстрируют, что живут вместе, или, по крайней мере, делают совместные фотосессии в домашней обстановке. Подписи к снимкам довольно провокационные. Например: "Задайте мне вопрос: Вы с Пашей спите вместе?"

На одной из фотографий мальчик и девочка в ванной (она — в леопардовом купальнике, он — с зубной щеткой). На другом — слились в поцелуе… Характер фотографий и подписей вызвал негодование у украинских комментаторов. Многие увидели в этих фотосессиях намеки на педофилию, развращение малолетних, ну а как минимум — на не очень хорошее воздействие на психику самих героев "лав-стори".

Милана Маханец, Паша Пэл, блогеры
Снимки из соцсетей юных блогеров
Милана Маханец, Паша Пэл, блогеры
Снимки из соцсетей юных блогеров
Милана Маханец, Паша Пэл, блогеры
Снимки из соцсетей юных блогеров
Милана Маханец, Паша Пэл, блогеры
Снимки из соцсетей юных блогеров

Что известно про Милану и Пашу

В Likee у Миланы Маханец более 6 миллионов подписчиков. У Паши – около полумиллиона. Причем их количество возросло после объявления о их "романе". В Instagram они также продвигают свои блоги – у Паши более 30 тысяч подписчиков, у Миланы – около полумиллиона. Мать Миланы, Дарья, также зарегистрирована в Instagram. И у нее, и у ее дочери закрыта возможность комментировать.

Милана Маханец, Паша Пэл, блогеры
Милана Маханец и Паша Пэл

Про Пашу информации в Сети мало. Известно, что у него есть брат, и свой блог в Instagram он начал вести в 2019 году.

Милана – профессиональная модель, нередко участвует в фотосессиях и в модных показах на Ukrainian Fashion Week. У нее есть профиль в агентстве моделей Silvestroff Studio, где сказано, что ей 8 лет и 5 месяцев, а опыт съемок "очень большой".

Фотосессия Миланы Маханец
Фотосессия Миланы Маханец
Милана Маханец
Милана Маханец участвует в показе

В прошлом году девочка давала интервью KIDS MODE MAGAZINE, который позиционирует себя как "Международный глянцевый журнал о детской моде". Она сообщила, что сейчас ее цель — получить еще больше подписчиков на Likee и в Instagram, живут они вдвоем с мамой, которая поддерживает ее во всех начинаниях. Вести страницы в соцсетях девочка начала еще в пять лет. Окончила три модельные школы в Киеве. Посещает ли Милана школу сейчас – неизвестно.

Милана Маханец
Милана Маханец в Москве

Благодаря многочисленным геотегам к фотографиям обоих детей, пользователи сначала решили, что Паша родом из Москвы, но это не так. И он, и Милана просто часто бывают в РФ. Но, если верить старым постам, они с Миланой практически соседи – она с матерью и отцом ранее проживала в Ирпене, он – в Буче, оба города находятся в Киевской области. Паша школу посещает, некоторые посты комментировала его одноклассница.

Паша Пэл, Милана Маханец, соцсети, обсуждение, комментарии
Переписка в соцсетях - скриншот

После того, как сообщения о "романе" несовершеннолетних разошлись по Сети, мать Миланы сообщила, что детей никто не заставляет демонстрировать романтические отношения. Более того, женщина заявила, что "у них действительно любовь" и "они сами разберутся".

Милана Маханец, Дарья Маханец
Милана Маханец с матерью, Дарьей Маханец

А на 14 февраля Дарья Маханец арендовала отдельную квартиру, чтобы сделать там фотосессию для своей дочери и ее "бойфренда".

Реакция соцсетей

В Facebook пользователи уже обратились в Нацполицию, а также к Николаю Кулебе, уполномоченному президента Украины по правам детей — официального ответа от него пока не последовало. Однако в комментариях под постом бывшей советницы министра социальной политики Украины Татьяны Луповой, в котором она отмечала, что есть "дело для ювенальной юстиции", Николай Кулеба сообщил, что уже обратился куда следует.

Милана Маханец, Николай Кулеба, ювенальная юстиция
Николай Кулеба - комментарий в соцсети

Прочие пользователи соцсетей отметили, что мать 8-летней Миланы "сексуализирует своего ребенка за деньги", и, кроме несовершеннолетних поклонников, ставящих "лайки" под постами девочки, могут быть и педофилы. А сейчас, когда маленькой девочке создают некий "онлайн-роман", то делом должна "заинтересоваться Нацполиция".

Милана Маханец, Дарья Маханец, соцсети
Возмущенный комментарий в соцсети - скриншот
Паша Пэл, Игорь Мосийчук, соцсети
Комментарий Игоря Мосийчука

Согласно УК Украины, статьи от 152 до 156 включительно предусматривают наказание за развращение малолетних, не достигнувших 16-летнего возраста, однако в том случае, если сексуальными действиями по отношению к ребенку занималась совершеннолетняя особа. В случае с Миланой и Пашей – они оба несовершеннолетние.

Юрист Анна Маляр написала в соцсетях, что оценить подобный контент должна экспертиза в рамках уголовного производства, которое еще нужно открыть. А пока речь идет скорей о моральной ответственности родителей детей, вовлеченных в подобные отношения.

"Без экспертизы в рамках уголовного производства эти фото не будем называть развращением, которое совершают родители по отношению к детям, потому что без экспертизы — это лишь частное мнение. В то же время, до экспертизы может и не дойти, ведь коррупция не пропускает к уголовной ответственности людей с деньгами. Поэтому я скажу о другом. Прежде всего, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают. Во-вторых, те, кто на этом зарабатывает, просто поймите, что вы это все сеете туда, где сами живете. Вам не удастся обойти этих плодов. Потому вы и ваши дети будут жить, учиться, создавать семью в той среде, в которой вы вот так сорите своим "педофильным искусством", — написала Маляр.

Милана Маханец, Паша Пэл, несовершеннолетние, Анна Маляр, соцсети
Комментарий Анны Маляр - скриншот

Кроме этого многие пользователи интересовались, как 8-летняя девочка может вести страницу в Instagram, если там отказывают в регистрации тем, кто младше 13-ти лет. Этот казус поясняла сама мать Миланы — Дарья Маханец. Это была ее страница, которую она, по ее же словам, "отдала" дочери, позже зарегистрировав еще одну, уже на себя. 

Милана Маханец, Дарья Маханец
Милана Маханец с матерью, Дарьей Маханец

Что такое Likee, где так популярны Милана и Паша

Likee – это социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности. Есть одноименные приложения для операционных систем Android и iOS. Приложение разработано сингапурской компанией Bigo.

Хотя сервис предназначен для пользователей старше 16 лет, значительную долю аудитории составляют дети от 5 до 12 лет.

По состоянию на 2020 год пользователей программы больше всего было зарегистрировано в Индии, России, США и Индонезии. Аудитория Likee составляет более 8 миллионов пользователей. Сервис критикуют за слабую модерацию. Так на американском сайте Common Sense Media родители упоминали, что все данные пользователей находятся в открытом доступе, также там есть детское порно и были зафиксированы случаи, когда взрослые мужчины переписывались с юными девочками. Жалобы в администрацию ни к чему не привели: аккаунты педофилов не были ни удалены, ни забанены. 