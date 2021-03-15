Ви з Пашею спите разом? 8-річна Мілана публікує в соцмережі лав-сторі, всі чекають реакції омбудсмена

Мати дівчинки ці стосунки схвалює. У Мережі, тим часом, просять втрутитися Миколи Кулебу, уповноваженого президента України з прав дітей.

У соцмережах обговорюється онлайн-скандал, який має пряме відношення до захисту прав дітей. Восьмирічна киянка Мілана Маханець — модель і блогер, повідомила про те, що у неї "роман" з іншим блогером, 13-річним Павлом Пелом.

Причому "стосунки пари" тривають вже досить давно. Просто основна аудиторія обох малолітніх блогерів зосереджена в соцмережі Likee, яка орієнтована на аудиторію підлітків і тому розвиток "роману" довгий час залишалося непоміченим користувачами інших соцмереж.

В "сторіз" і постах в соцмережах обидва юних блогера повідомляють, що у них стосунки і демонструють, що живуть разом, або, принаймні, роблять спільні фотосесії в домашній обстановці. Підписи до фотографій досить провокаційні. Наприклад: "Поставте мені питання: Ви з Пашею спите разом?"

На одній з фотографій хлопчик і дівчинка у ванній (вона — в леопардовому купальнику, він — із зубною щіткою). На іншій — злилися в поцілунку... Характер фотографій і підписів викликав обурення в українських коментаторів. Багато хто побачив у цих фотосесіях натяки на педофілію, розбещення малолітніх, ну а як мінімум — на не дуже гарний вплив на психіку самих героїв "лав-сторі".

[ + – ] Знімки з соцмереж юних блогерів [ + – ] Знімки з соцмереж юних блогерів

[ + – ] Знімки з соцмереж юних блогерів [ + – ] Знімки з соцмереж юних блогерів

Що відомо про Мілану і Пашу

У Likee у Мілани Маханець понад 6 мільйонів підписників. У Паші — близько півмільйона. До того ж кількість зросла після оголошення про їх "роман". У Instagram вони також просувають свої блоги — у Паші більше 30 тисяч підписників, у Мілани — близько півмільйона. Мати Мілани, Дарина, також зареєстрована в Instagram. І у неї, і у її дочки закрита можливість коментувати.

[ + – ] Мілана Маханець і Паша Пел

Про Пашу інформації в Мережі мало. Відомо, що у нього є брат, і свій блог в Instagram він почав вести у 2019 році.

Мілана — професійна модель, нерідко бере участь у фотосесіях і в модних показах на Ukrainian Fashion Week. У неї є профіль в агентстві моделей Silvestroff Studio, де сказано, що їй 8 років і 5 місяців, а досвід зйомок "дуже великий".

[ + – ] Фотосесія Мілани Маханець

[ + – ] Мілана Маханець бере участь в показі

У минулому році дівчинка давала інтерв'ю KIDS MODE MAGAZINE, який позиціює себе як "Міжнародний глянцевий журнал про дитячу моду". Вона повідомила, що зараз її мета — отримати ще більше підписників на Likee і в Instagram, живуть вони вдвох з мамою, яка підтримує її у всіх починаннях. Вести сторінки в соцмережах дівчинка почала ще в п'ять років. Закінчила три модельні школи в Києві. Чи відвідує Мілана школу зараз — невідомо.

[ + – ] Мілана Маханець у Москві

Завдяки численним геотегам до фотографій обох дітей, користувачі спочатку вирішили, що Паша родом з Москви, але це не так. І він, і Мілана просто часто бувають в РФ. Але, якщо вірити старим постам, вони з Міланою практично сусіди — вона з матір'ю і батьком раніше проживала в Ірпені, він — в Бучі, обидва міста знаходяться в Київській області. Паша школу відвідує, деякі пости коментувала його однокласниця.

[ + – ] Переписка у соціальних мережах — скріншот

Після того, як повідомлення про "роман" неповнолітніх розійшлися Мережею, мати Мілани повідомила, що дітей ніхто не змушує демонструвати романтичні стосунки. Більше того, жінка заявила, що "у них дійсно любов" і "вони самі розберуться".

[ + – ] Мілана Маханець з матір'ю, Дариною Маханець

А на 14 лютого Дарина Маханець орендувала окрему квартиру, щоб зробити там фотосесію для своєї дочки і її "бойфренда".

Реакція соцмереж

У Facebook користувачі вже звернулися в Нацполіцію, а також до Миколи Кулеби, уповноваженому президента України з прав дітей — офіційної відповіді від нього поки не було. Однак в коментарях під постом колишньої радниці міністра соціальної політики України Тетяни Лупової, в якому вона зазначала, що є "справа для ювенальної юстиції", Микола Кулеба повідомив, що вже звернувся куди потрібно.

[ + – ] Микола Кулеба — коментар в соцмережі

Інша користувачі соцмереж зазначили, що мати 8-річної Мілани "сексуалізує свою дитину за гроші", і, крім неповнолітніх шанувальників, що ставлять "лайки" під постами дівчинки, можуть бути і педофіли. А зараз, коли маленькій дівчинці створюють якийсь "онлайн-роман", то справою повинна "зацікавитися Нацполіція".

[ + – ] Обурений коментар в соцмережі — скріншот

[ + – ] Коментар Ігоря Мосійчука

Згідно КК України, статті від 152 до 156 включно передбачають покарання за розбещення малолітніх, які не досягли 16-річного віку, проте у тому випадку, якщо сексуальними діями стосовно дитини займалася повнолітня особа. У випадку з Міланою і Пашею — вони обидва неповнолітні.

Юрист Анна Маляр написала у соцмережах, що оцінити подібний контент повинна експертиза у межах кримінального провадження, яке ще потрібно відкрити. А поки йдеться скоріше про моральну відповідальність батьків дітей, залучених у подібні відносини.

"Без експертизи у межах кримінального провадження ці фото не будемо називати розбещенням, яке здійснюють батьки стосовно дітей, тому що без експертизи — це лише особиста думка. Водночас, до експертизи може і не дійти, адже корупція не пропускає до кримінальної відповідальності людей з грошима. Тому я скажу про інше. Перш за все, це посягання на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і які це зображають. По-друге, ті, хто на цьому заробляє, просто зрозумійте, що ви це все сієте туди, де самі живете. Вам не вдасться обійти цих плодів. тому ви і ваші діти будуть жити, вчитися, створювати сім'ю у тому середовищі, в якому ви ось так смітите своїм "педофільним мистецтвом", — написала Маляр.

[ + – ] Коментар Ганни Маляр — скріншот

Крім цього багато користувачів цікавилися, як 8-річна дівчинка може вести сторінку в Instagram, якщо там відмовляють в реєстрації тим, хто молодше 13-ти років. Цей казус пояснювала сама мати Мілани — Дар'я Маханець. Це була її сторінка, яку вона, за її ж словами, "віддала" дочці, пізніше зареєструвавши ще одну, вже на себе.

[ + – ] Мілана Маханець з матір'ю, Дариною Маханець

Що таке Likee, де так популярні Мілана і Паша

Likee — це соціальна мережа, користувачі якої можуть створювати і поширювати короткі музичні відеокліпи з можливістю додавання спецефектів і доповненої реальності. Є однойменні додатки для операційних систем Android та iOS. Додаток розроблений сінгапурської компанією Bigo.

Хоча сервіс призначений для користувачів старше 16 років, значну частку аудиторії становлять діти від 5 до 12 років.

Станом на 2020 рік користувачів програми найбільше було зареєстровано в Індії, Росії, США та Індонезії. Аудиторія Likee становить понад 8 мільйонів користувачів. Сервіс критикують за слабку модерацію. Так на американському сайті Common Sense Media батьки згадували, що всі дані користувачів знаходяться у відкритому доступі, також там є дитяче порно і були зафіксовані випадки, коли дорослі чоловіки листувалися з юними дівчатками. Скарги в адміністрацію ні до чого не привели: акаунти педофілів не були ні видалені, ні забанені.