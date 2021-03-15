Ви з Пашею спите разом? 8-річна Мілана публікує в соцмережі лав-сторі, всі чекають реакції омбудсмена
Мати дівчинки ці стосунки схвалює. У Мережі, тим часом, просять втрутитися Миколи Кулебу, уповноваженого президента України з прав дітей.
У соцмережах обговорюється онлайн-скандал, який має пряме відношення до захисту прав дітей. Восьмирічна киянка Мілана Маханець — модель і блогер, повідомила про те, що у неї "роман" з іншим блогером, 13-річним Павлом Пелом.
Причому "стосунки пари" тривають вже досить давно. Просто основна аудиторія обох малолітніх блогерів зосереджена в соцмережі Likee, яка орієнтована на аудиторію підлітків і тому розвиток "роману" довгий час залишалося непоміченим користувачами інших соцмереж.
В "сторіз" і постах в соцмережах обидва юних блогера повідомляють, що у них стосунки і демонструють, що живуть разом, або, принаймні, роблять спільні фотосесії в домашній обстановці. Підписи до фотографій досить провокаційні. Наприклад: "Поставте мені питання: Ви з Пашею спите разом?"
На одній з фотографій хлопчик і дівчинка у ванній (вона — в леопардовому купальнику, він — із зубною щіткою). На іншій — злилися в поцілунку... Характер фотографій і підписів викликав обурення в українських коментаторів. Багато хто побачив у цих фотосесіях натяки на педофілію, розбещення малолітніх, ну а як мінімум — на не дуже гарний вплив на психіку самих героїв "лав-сторі".
Що відомо про Мілану і Пашу
У Likee у Мілани Маханець понад 6 мільйонів підписників. У Паші — близько півмільйона. До того ж кількість зросла після оголошення про їх "роман". У Instagram вони також просувають свої блоги — у Паші більше 30 тисяч підписників, у Мілани — близько півмільйона. Мати Мілани, Дарина, також зареєстрована в Instagram. І у неї, і у її дочки закрита можливість коментувати.
Про Пашу інформації в Мережі мало. Відомо, що у нього є брат, і свій блог в Instagram він почав вести у 2019 році.
Мілана — професійна модель, нерідко бере участь у фотосесіях і в модних показах на Ukrainian Fashion Week. У неї є профіль в агентстві моделей Silvestroff Studio, де сказано, що їй 8 років і 5 місяців, а досвід зйомок "дуже великий".
У минулому році дівчинка давала інтерв'ю KIDS MODE MAGAZINE, який позиціює себе як "Міжнародний глянцевий журнал про дитячу моду". Вона повідомила, що зараз її мета — отримати ще більше підписників на Likee і в Instagram, живуть вони вдвох з мамою, яка підтримує її у всіх починаннях. Вести сторінки в соцмережах дівчинка почала ще в п'ять років. Закінчила три модельні школи в Києві. Чи відвідує Мілана школу зараз — невідомо.
Завдяки численним геотегам до фотографій обох дітей, користувачі спочатку вирішили, що Паша родом з Москви, але це не так. І він, і Мілана просто часто бувають в РФ. Але, якщо вірити старим постам, вони з Міланою практично сусіди — вона з матір'ю і батьком раніше проживала в Ірпені, він — в Бучі, обидва міста знаходяться в Київській області. Паша школу відвідує, деякі пости коментувала його однокласниця.
Після того, як повідомлення про "роман" неповнолітніх розійшлися Мережею, мати Мілани повідомила, що дітей ніхто не змушує демонструвати романтичні стосунки. Більше того, жінка заявила, що "у них дійсно любов" і "вони самі розберуться".
А на 14 лютого Дарина Маханець орендувала окрему квартиру, щоб зробити там фотосесію для своєї дочки і її "бойфренда".
Реакція соцмереж
У Facebook користувачі вже звернулися в Нацполіцію, а також до Миколи Кулеби, уповноваженому президента України з прав дітей — офіційної відповіді від нього поки не було. Однак в коментарях під постом колишньої радниці міністра соціальної політики України Тетяни Лупової, в якому вона зазначала, що є "справа для ювенальної юстиції", Микола Кулеба повідомив, що вже звернувся куди потрібно.
Інша користувачі соцмереж зазначили, що мати 8-річної Мілани "сексуалізує свою дитину за гроші", і, крім неповнолітніх шанувальників, що ставлять "лайки" під постами дівчинки, можуть бути і педофіли. А зараз, коли маленькій дівчинці створюють якийсь "онлайн-роман", то справою повинна "зацікавитися Нацполіція".
Згідно КК України, статті від 152 до 156 включно передбачають покарання за розбещення малолітніх, які не досягли 16-річного віку, проте у тому випадку, якщо сексуальними діями стосовно дитини займалася повнолітня особа. У випадку з Міланою і Пашею — вони обидва неповнолітні.
Юрист Анна Маляр написала у соцмережах, що оцінити подібний контент повинна експертиза у межах кримінального провадження, яке ще потрібно відкрити. А поки йдеться скоріше про моральну відповідальність батьків дітей, залучених у подібні відносини.
"Без експертизи у межах кримінального провадження ці фото не будемо називати розбещенням, яке здійснюють батьки стосовно дітей, тому що без експертизи — це лише особиста думка. Водночас, до експертизи може і не дійти, адже корупція не пропускає до кримінальної відповідальності людей з грошима. Тому я скажу про інше. Перш за все, це посягання на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і які це зображають. По-друге, ті, хто на цьому заробляє, просто зрозумійте, що ви це все сієте туди, де самі живете. Вам не вдасться обійти цих плодів. тому ви і ваші діти будуть жити, вчитися, створювати сім'ю у тому середовищі, в якому ви ось так смітите своїм "педофільним мистецтвом", — написала Маляр.
Крім цього багато користувачів цікавилися, як 8-річна дівчинка може вести сторінку в Instagram, якщо там відмовляють в реєстрації тим, хто молодше 13-ти років. Цей казус пояснювала сама мати Мілани — Дар'я Маханець. Це була її сторінка, яку вона, за її ж словами, "віддала" дочці, пізніше зареєструвавши ще одну, вже на себе.
Що таке Likee, де так популярні Мілана і Паша
Likee — це соціальна мережа, користувачі якої можуть створювати і поширювати короткі музичні відеокліпи з можливістю додавання спецефектів і доповненої реальності. Є однойменні додатки для операційних систем Android та iOS. Додаток розроблений сінгапурської компанією Bigo.
Хоча сервіс призначений для користувачів старше 16 років, значну частку аудиторії становлять діти від 5 до 12 років.
Станом на 2020 рік користувачів програми найбільше було зареєстровано в Індії, Росії, США та Індонезії. Аудиторія Likee становить понад 8 мільйонів користувачів. Сервіс критикують за слабку модерацію. Так на американському сайті Common Sense Media батьки згадували, що всі дані користувачів знаходяться у відкритому доступі, також там є дитяче порно і були зафіксовані випадки, коли дорослі чоловіки листувалися з юними дівчатками. Скарги в адміністрацію ні до чого не привели: акаунти педофілів не були ні видалені, ні забанені.