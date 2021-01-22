Харьковские курсантки записали ролик в TikTok с российским полицейским (видео)

Ролик с участием украинских девушек и российского правоохранителя называется "Плюсы встречаться с полицейским".

Украинские курсантки из Харькова выпустили совместный "фит" c российским коллегой в соц-сети "Tik-Tok". Как сообщает "Kyiv Daily", ролик в сети обнаружили ее пользователи-харьковчане, но его автор приняла меры: "Аккаунт девушки, разместила эти кадры, уже удален".

Однако, видео успели скачать и опубликовать в Facebook-паблике "ХС Харьков". На ролике две девушки в украинской полицейской форме "заигрывают" с парнем в форме полиции РФ. Тот в ответ также "строит им глазки".

Обе стороны "фита" всячески позируют на камеру, а девушки показывают далеко не одни лишь нашивки "МВД Украины". Во время ролика в видео появляются надписи: "Плюсы встречаться с полицейским:", "Всегда красивый", "Всегда отмажет", "Всегда катаешься на патрульной машине", "И всегда под защитой".

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Видео сопровождается треком "Sala Maleku (BASS BOOSTED)" российской звукозаписывающей компании "Vtornik".

"Пользователи сети отыскали инстаграм-страницу студентки, которая, вероятно, присутствует на видео. Однако, там никаких упоминаний о скандальном видео нет", – отмечает издание. При этом, неизвестно, чья форма на них надета, поскольку она явно велика для девушек, которые в ней танцуют.

Напомним, подобная ситуация не так давно имела место в Харьковском национальном университете внутренних дел, курсантки-первокурсницы которого станцевали для "Tik-Tok" под песню российской шансон-группы "Воровайки", в связи с чем в указанном ВУЗе было проведено служебное расследование.