Харківські курсантки записали ролик у TikTok з російським поліцейським (відео)

Ролик за участю українських дівчат і російського правоохоронця називається "Плюси зустрічатися з поліцейським".

Українські курсантки з Харкова випустили спільний "фіт" c російським колегою в соцмережі "Tik-Tok". Як повідомляє "Kyiv Daily", ролик у мережі виявили користувачі-харків'яни, але його автор вжила заходів: "Акаунт дівчини, котра розмістила ці кадри, уже видалений".

Однак, відео встигли завантажити і опублікувати у Facebook-паблік "ХС Харків". На ролику дві дівчини в українській поліцейській формі "заграють" з хлопцем у формі поліції РФ. Той у відповідь також "підморгує" їм.

Обидві сторони "фіта" всіляко позують на камеру, а дівчата показують далеко не одні лише нашивки "МВС України". Під час ролика у відео з'являються написи: "Плюси зустрічатися з поліцейським:", "Завжди гарний", "Завжди відмаже", "Завжди катаєшся на патрульній машині", "І завжди під захистом".

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Відео супроводжується треком "Sala Maleku (BASS BOOSTED)" російської звукозаписної компанії "Vtornik".

"Користувачі мережі відшукали інстаграм-сторінку студентки, яка, ймовірно, є на відео. Проте, там ніяких згадок про скандальне відео немає", — зазначає видання. При цьому, невідомо, чия форма на них одягнена, оскільки вона явно велика для дівчат, які в ній танцюють.

Нагадаємо: подібна ситуація не так давно сталася в Харківському національному університеті внутрішніх справ, курсантки-першокурсниці якого станцювали для "Tik-Tok" під пісню російської шансон-групи "Воровайки", у зв'язку з чим у зазначеному ВНЗ було проведено службове розслідування.