"Готовлю свою дочь к карьере модели", - мама 8-летней Миланы, игравшей в любовь с 13-летним

Женщина уверена, что ничего "незаконного" не произошло и планирует обращаться в киберполицию для привлечения к ответственности тех, кто их оскорблял.

Изданию "Сегодня" удалось получить комментарий Дарьи Маханец, мамы 8-летней Миланы, которая в соцсетях активно играла в любовь с 13-летним блогером Пашей Пайем, что стало объектом активных дискуссий в сети. Женщина рассказала, что готовит свою дочь к модельной карьере.

"Она — блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес. Мне есть что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию", — сказала мама Миланы.

Также Дарья прокомментировала слухи касательно того, что ее дочь якобы живет вместе с 13-летним Пашей.

"Это очень искаженная информация. Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", — отметила мама Миланы.

Дарья подчеркнула, что не рассказывает своей 8-летней дочери о информации и обсуждениях, которые ведутся относительно "романа" с 13-летним Пашей в соцсетях.

"Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают. Что касается Миланы, то мы надеемся на ее развитие именно в модельной сфере", – сказала Маханец.

Ранее издание "Сегодня" сообщало, что дедушкой Миланы является Сергей Шумейко, главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. В комментарии журналистам он рассказал, что особо не интересуется скандалом, который возник вокруг его внучки.

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", — сказал Шумейко.

Напомним, соцсети живо обсуждают онлайн-скандал, который имеет прямое отношение к защите прав детей. Так, восьмилетняя жительница Киева Милана Маханец, которая называет себя моделью и блогером, заявила, что у нее "роман" с 13-летним Пашей Пэлом.

Фокус сообщал о том, что в соцсети Likee у Миланы Маханец более 6 миллионов подписчиков. У Паши – около полумиллиона. Причем их количество возросло после объявления о их "романе". В Instagram они также продвигают свои блоги – у Паши более 30 тысяч подписчиков, у Миланы – около полумиллиона.

16 марта стало известно, что маму Миланы вызывали на допрос в полицию.