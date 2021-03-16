"Готую свою дочку до кар'єри моделі", — мама 8-річної Мілани, що грала в любов із 13-річним

Жінка впевнена, що нічого "незаконного" не відбулося і планує звертатись до кіберполіції для притягнення до відповідальності тих, хто їх ображав.

Виданню "Сегодня" вдалося отримати коментар Дар'ї Маханець, мами 8-річної Мілани, яка в соцмережах активно грала в любов із 13-річним блогером Пашею Паєм, що стало об'єктом активних дискусій в мережі. Жінка розповіла, що готує свою дочку до модельної кар'єри.

"Вона — блогерка-мільйонниця, займається моделінгом. До її життя є великий інтерес. Мені є що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми відстоюватимемо й далі. Доведемо, що нічого незаконного не вчинили. Крім того, в подальшому будемо звертатися до кіберполіції для того, щоб були вжиті заходи щодо тих, хто публікував негативну та непідтверджену інформацію", — сказала мама Мілани.

Також Дар'я прокоментувала чутки щодо того, що її дочка нібито живе разом із 13-річним Пашею.

"Це дуже викривлена інформація. Дитина у своїй сторіс зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом із Міланою приїхали в гості до родини, з якою ми дружимо. Не вона кудись переїхала, а ми разом із нею поїхали", — зазначила мама Мілани.

Дарʼя підкреслила, що не розповідає своїй 8-річній дочці про інформацію та обговорення, які ведуться щодо "роману" з 13-річним Пашею в соцмережах.

"Вона не розуміє цієї агресії, я не даю їй доступу до цієї інформації. Всім недоброзичливцям я б порадила ніколи нічого не говорити про людей, яких вони не знають. Що стосується Мілани, то ми сподіваємося на її розвиток власне в модельній сфері", — сказала Маханець.

Раніше видання "Сегодня" повідомляло, що дідусем Мілани є Сергій Шумейко, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. У коментарі журналістам він розповів, що особливо не цікавиться скандалом, який виник навколо його внучки.

"Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є матір, у неї є своя якась думка", — сказав Шумейко.

Нагадаємо, соцмережі жваво обговорюють онлайн-скандал, який прямо стосується захисту прав дітей. Так, восьмирічна мешканка Києва Мілана Маханець, яка називає себе моделлю і блогеркою, заявила, що у неї "роман" із 13-річним Павлом Паєм.

Фокус повідомляв про те, що в соцмережі Likee у Мілани Маханець понад 6 мільйонів підписників. У Паші — майже півмільйона. Причому їх кількість зросла після оголошення про їхній "роман". В Instagram вони також просувають свої блоги — у Паші більше 30 тисяч підписників, у Мілани — майже півмільйона.

16 березня стало відомо, що маму Мілани викликали на допит у поліцію.