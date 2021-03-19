У Києві жінка не годувала і не пускала в школу 6-річну доньку, — поліція

Рятувальникам довелося вибивати двері через неадекватну реакцію матері.

У Києві поліцейські забрали зголоднілу дівчинку в матері, яку тут же відправили в медустанову. Про це повідомила пресслужба Національної поліції у "Фейсбук".

Мешканці будинку по вулиці Осиповського (Подільський район) повідомили правоохоронцям про крики дитини в одній з квартир. Поліцейські намагалися поговорити з матір'ю, проте жінка категорично відмовилася йти на контакт і лаялася матом. Співробітники МВС також помітили відчинені вікна, які представляли загрозу для життя дівчинки.

Коли громадянка вчергове відмовилася пустити поліцейських у квартиру або хоча б показати дитину, вони попросили працівників ДСНС зламати двері. Усередині правоохоронці виявили безлад і 6-річну дівчинку, яка не їла близько доби. Дівчинка також розповіла, що кілька днів не ходила в школу.

Медики, яких викликали на місце події, оглянули дівчинку і відвезли в лікарню, її стан назвали задовільним. Інша бригада лікарів госпіталізувала 32-річну матір у спеціалізований медичний заклад, де її розмістили в стаціонарі. Поліцейські почали перевірку, за підсумками якої приймуть процесуальне рішення, а дівчинкою займеться соціальна служба.

Раніше обласна поліція викликала на допит Дарину Маханець, мати восьмирічної київської блогерки Мілани Маханець, яка закрутила публічний роман з 13-річним підлітком Пашею Паєм. Ведеться досудове розслідування в рамках кримінального провадження.

Нещодавно Дарина розповіла, що дала свідчення поліцейським в Ірпені. Вона запевняє, що ніякого правопорушення немає, і спростувала чутки про спільне проживання дітей.

"Це дуже викривлена інформація. Дитина у своїх сторіс зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто я разом з Міланою приїхали в гості до родини, з якою ми дружимо. Не вона кудись переїхала, а ми разом з нею поїхали", — зазначила мама Мілани.

Жінка додала, що має намір звернутися в кіберполіцію з вимогою покарати недоброзичливців, які публікували негативну інформацію.