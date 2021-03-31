У Херсоні медики врятували трьох дітей, яких вдома довели до виснаження (фото)

У батьків немає роботи, тому сім'ю можуть виселити з будинку за несплату оренди.

У Херсоні 25-річну матір можуть позбавити батьківських прав через сильне виснаження трьох дітей. Про це пише видання "Новий день", посилаючись на представників соціальної служби.

За даними ЗМІ, мешканка Корабельного району викликала "швидку допомогу", коли в її сина почався кривавий пронос, але медики побачили, що всі троє дітей потребують госпіталізації. 5-річного хлопчика і 3-річну дівчинку доставили в міську лікарню імені Лучанського у важкому стані, а їхнього 6-місячного брата — у стані середньої тяжкості.

У малюків діагностували безліч хвороб, враховуючи гострий гастроентероколіт, гемаколіт, дефіцит ваги, а в немовляти ще й розвинувся атопічний дерматит. Лікарі також помітили, що діти систематично недоїдали, у перші дні їх організми просто не могли вживати нормальну їжу. Зараз маленьких пацієнтів вигодували, але вони потребують лікування і хорошого харчування, разом із ними в лікарні знаходиться і мама. Працівники лікарні вимагають, щоб дітей не віддавали батькам.

[ + – ] Виснажені діти в лікарні Херсона Фото: Новый день

У службі у справах дітей Корабельної районної ради Херсона повідомили, що родина перебуває на обліку, як родина, яка потрапила в складні життєві обставини. Офіційно в малюків є тільки матір, яка отримує допомогу на дитину. Батько живе разом із ними в орендованому будинку і не має постійної роботи. Соцпрацівники дізналися, що сім'ю можуть виселити через несплату орендної плати, яка становить 600 гривень на місяць. За інформацією служби, батьки не пиячать.

[ + – ] Немовля з дерматитом у херсонській лікарні Фото: Новый день

Незабаром районна влада планує зібрати комісію із захисту прав дитини та подати до суду позов, щоб жінку позбавили батьківських прав на всіх трьох дітей. Передбачається, що дівчинку та двох хлопчиків тимчасово передадуть в Херсонський обласний центр соціально-психологічної реабілітації.

Раніше стало відомо, що в Києві мама не годувала 6-річну дочку та не пускала її в школу. Співробітники поліції і ДСНС прорвалися в квартиру і забрали дівчинку, яка не їла кілька діб. Медики відвезли дитину в лікарню, а її матір госпіталізували в спеціальну медичну установу. Долю дівчинки вирішує соціальна служба.