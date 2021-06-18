Били і морили голодом: у Харкові поліція забрала 2-річну дівчинку у жорстоких батьків

Мати не витримала і повідомила поліції, що чоловік побив маленьку дочку. Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів.

У Харкові правоохоронці та соціальні працівники забрали у батьків 2-річну дівчинку, яка жила в жахливих умовах. Про це на офіційному сайті повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

34-річна мешканка Київського району Харкова повідомила поліцейським про те, що чоловік побив її дочку. Співробітники Харківського районного управління поліції №1 вирушили в квартиру з інспекцією і зʼясували, що 2-річна дівчинка проживала в антисанітарних умовах, батьки не доглядали за нею і не забезпечили нормальне харчування.

Дитину забрали і привезли в одну з харківських лікарень, медики проведуть ретельне обстеження і призначать необхідне лікування, якщо діагностують хвороби. Її подальшу долю вирішуватимуть соціальні служби.

Щодо 43-річного батька дівчинки склали адміністративний протокол про домашнє насильство і виписали йому термінову заборону на спілкування з донькою терміном на 10 днів. Проти матері, зі свого боку, склали протокол про невиконання батьківських обовʼязків.

Раніше медики врятували трьох дітей, яких батьки довели до виснаження в Херсоні. У 5-річного хлопчика і 3-річної дівчинки діагностували важкі захворювання, а в їхнього 6-річного брата виявили атопічний дерматит. Лікарі вимагали забрати дітей у батьків, яких вирішили виселити з будинку через несплату оренди.

В Одесі поліція оголосила про підозру батькам, які не встежили за маленькими дітьми. Як встановили фахівці, 8-місячна дівчинка померла від бронхопневмонії, а її 2-річний брат відстав у розвитку і практично не їв.

У Харківській області мати залишила маленьких дітей і поїхала працювати до Києва. Очевидці помітили двох братів 8 і 9 років голодними на вулиці та звернулися в поліцію.