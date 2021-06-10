Дочка померла, а син відстав у розвитку: в Одесі поліція оголосила про підозру батькам

Сімейна пара не забезпечила дітям повноцінний догляд, за що їх можуть відправити в колонію терміном до п'яти років. Малюки голодували і жили в жахливих умовах.

В Одесі двом батькам повідомили про підозру в злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за дітьми. Про це поінформувала пресслужба Національної поліції за даними районного управління №1.

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У березні правоохоронці дізналися, що 8-місячна дівчинка померла від бронхопневмонії, і відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Як з'ясувало слідство, до смерті дитини призвела недбалість 33-річного чоловіка і його 26-річної дружини, які не забезпечили дитині необхідне лікування. Раніше подружжя неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Поліцейські прийшли з перевіркою в будинок, де проживає родина, і зафіксувала безліч порушень. Так господарі сильно запустили житло, яке стало непридатним для життя дитини. Крім того, 2-річний син пари недоїдав і сильно відстав у розвитку, тому що йому приділяли мало уваги — хлопчика забрали із сім'ї і передали до дитячого закладу, де за ним тепер доглядають фахівці.

За два місяці правоохоронці отримали результати декількох судово-медичних, психолого-психіатричних і комісійних експертиз. Як розповіла старша слідча Наталя Калинка, незабаром одеситам мають обрати запобіжний захід. За недбале ставлення до батьківських обов'язків, яке призвело до смерті дитини, матері й батьку загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років.

У Закарпатській області батьки відмовилися від дівчинки, яка врятувала братів і сестер із пожежі. Батька позбавили батьківських прав, а мати сама написала заяву про це, щоб жити з іншою родиною.

У Харкові батьки ледве не задушили дівчинку під час бійки через розлучення. Батько пригорнув дочку, яка плакала, до себе і не відпускав всупереч усім спробам дружини.

У Волинській області померла 2-річна дівчинка, яку лікарі нібито не прийняли з високою температурою. У лікарні батькам сказали чекати до ранку, поки лікарі не приймуть всі аналізи.