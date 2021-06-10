В Закарпатье родители отказались от девочки, спасшей из пожара четверых братьев и сестер

Отца лишили родительских прав, а мать сама бросила девочку ради новой семьи, рассказали в Раховской районной администрации.

В Закарпатской области родители отказались от 13-летней Софии Рознийчук, которая в 2018 году спасла сводных братьев и сестер из пожара. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В 10-летнем возрасте София оказалась в эпицентре пожара в селе Кобилецкая поляна Раховского района, но не растерялась, и через окно вынесла из горящего дома четырех младших детей. Родителей на тот момент не было дома — они повезли самого маленького ребенка в больницу.

За это девочка стала лауреатом Всеукраинской премии "Герой-спасатель 2019 года" и получила награду от президента Владимира Зеленского. Теперь же она живет в детском доме под Мукачево, брошенная родителями.

[ + – ] София Рознийчук с наградой за мужество от ГСЧС Фото: ГСЧС Закарпатской области

Как выяснила "КП в Украине", пожар полностью уничтожил дом, поэтому семейство смогло какое-то время пожить у родственников, а затем очутилось на улице, просило милостыню. В итоге их задержала полиция Ужгорода, детей после этого отправили в воспитательное учреждение. Позже родители забрали братьев Софии, а ее саму оставили в детдоме и даже не навещают.

За два года отца девочки лишили родительских прав, а мачеха не является ее родственником по документам. Родная же мама, как выяснила служба по делам детей, живет в Виннице с другой семьей и не интересуется судьбой дочери-героини. Более того, женщина подала заявление с просьбой лишить ее родительских прав, ведь якобы не может забрать Софию.

"Отец три раза привлекался к ответственности за то, что склонял детей к попрошайничеству Мы его искали полгода, чтобы он пришел в детдом к ребенку хотя бы пообщаться, но он уехал в Киев и не появлялся. И тогда мы приняли решение подавать иск в суд на лишение его родительских прав", — объяснила начальник службы по делам детей Раховской районной администрации Елена Кокиш.

Сейчас в бывшей семье девочки уже семь детей. Источники издания утверждают: раньше София фактически обеспечивала всех детей, собирая милостыню. Предполагают также, что ребенок больше не нужен родителям, ведь из-за возраста за нее больше не будут платить пособие.

В администрации добавили, что родители не занимались образованием девочки — в свои 13 лет она только освоила программу второго класса благодаря педагогам детского дома. Как считает Елена Кокиш, девочке лучше расти под присмотром воспитателей, чем попрошайничать и бродяжничать, хотя сама она хочет вольной жизни.

"Если она вернется на улицу – это ее погубит. Отец даже не пытался устроить ее в школу, чем уже нарушил право ребенка на получение образования. Я считаю, что для нее лучше быть в детдоме. Вы посмотрите, какая она была, а какая стала — хорошо выглядит, свободно говорит", — подчеркнула чиновница.

София также мечтает стать спасательницей, вдохновившись работой сотрудников ГСЧС. Благодаря президентской награде за мужество, она получит приоритет при поступлении в ВУЗ, однако сначала надо освоить школьную программу.

Ранее родители чуть не задушили девочку во время драки в Харькове. Горожане решили развестись и не смогли мирно решить, с кем же останется ребенок, знакомый матери пришел на помощь и получил телесные повреждения.