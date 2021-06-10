У Закарпатті батьки відмовилися від дівчинки, яка врятувала з пожежі чотирьох братів і сестер

Батька позбавили батьківських прав, а мати сама кинула дівчинку заради нової сім'ї, розповіли в Рахівській районній адміністрації.

У Закарпатській області батьки відмовилися від 13-річної Софії Рознійчук, яка у 2018 році врятувала зведених братів і сестер з пожежі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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У 10-річному віці Софія опинилася в епіцентрі пожежі в селі Кобилецька поляна Рахівського району, але не розгубилася, і через вікно винесла з палаючого будинку чотирьох молодших дітей. Батьків на той момент не було вдома — вони повезли найменшу дитину в лікарню.

За це дівчинка стала лауреатом Всеукраїнської премії "Герой-рятувальник 2019 року" і отримала нагороду від президента Володимира Зеленського. Тепер вона живе в дитячому будинку під Мукачевим, кинута батьками.

[ + – ] Софія Рознійчук з нагородою за мужність від ДСНС Фото: ДСНС Закарпатської області

Як з'ясувала "КП в Україні", пожежа повністю знищила будинок, тому сімейство змогло якийсь час пожити у родичів, а потім опинилося на вулиці, просило милостиню. В результаті їх затримала поліція Ужгорода, дітей після цього відправили до виховного закладу. Пізніше батьки забрали братів Софії, а її саму залишили в дитбудинку і навіть не відвідують.

За два роки батька дівчинки позбавили батьківських прав, а мачуха не є її родичем за документами. Рідна ж мама, як з'ясувала служба у справах дітей, живе у Вінниці з іншою родиною і не цікавиться долею дочки-героїні. Більше того, жінка подала заяву з проханням позбавити її батьківських прав, адже нібито не може забрати Софію.

"Батько тричі притягувався до відповідальності за те, що схиляв дітей до жебрацтва. Ми його шукали пів року, щоб він прийшов до дитбудинку до дитини хоча б поспілкуватися, але він поїхав до Києва і не з'являвся. І тоді ми вирішили подавати позов до суду на позбавлення його батьківських прав", — пояснила начальник служби у справах дітей Рахівської районної адміністрації Олена Кокіш.

Зараз в колишній сім'ї дівчинки вже сім дітей. Джерела видання стверджують: раніше Софія фактично забезпечувала всіх дітей, збираючи милостиню. Припускають також, що дитина більше не потрібна батькам, адже через вік за неї більше не будуть платити допомогу.

В адміністрації додали, що батьки не займалися освітою дівчинки — в свої 13 років вона тільки опанувала програму другого класу завдяки педагогам дитячого будинку. Як вважає Олена Кокіш, дівчинці краще рости під наглядом вихователів, ніж жебракувати і бродяжити, хоча сама вона хоче вільного життя.

"Якщо вона повернеться на вулицю — це її погубить. Батько навіть не намагався влаштувати її в школу, що вже порушив право дитини на отримання освіти. Я вважаю, що для неї краще бути в дитбудинку. Ви подивіться, яка вона була, а яка стала — добре виглядає, вільно говорить", — підкреслила чиновниця.

Софія також мріє стати рятувальницею, надихнувшись роботою співробітників ДСНС. Завдяки президентській нагороді за мужність, вона отримає пріоритет при вступі до ВНЗ, проте спочатку треба опанувати шкільну програму.

Раніше батьки мало не задушили дівчинку під час бійки в Харкові. Містяни вирішили розлучитися і не змогли мирно вирішити, з ким же залишиться дитина, знайомий матері прийшов на допомогу і отримав тілесні ушкодження.