Дочь умерла, а сын отстал в развитии: в Одессе полиция объявила о подозрении родителям

Семейная пара не обеспечила детям полноценный уход, за что их могут отправить в колонию на срок до пяти лет. Малыши голодали и жилы в ужасных условиях.

В Одессе двум родителям сообщили о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за детьми. Об этом проинформировала пресс-служба Национальной полиции по данным районного управления №1.

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В марте правоохранители узнали, что 8-месячная девочка скончалась от бронхопневмонии, и открыла по этому факту уголовное производство. Как выяснило следствие, к смерти ребенка привела халатность 33-летнего мужчины и его 26-летней жены, которые не обеспечили малышке необходимое лечение. Ранее супругов неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Полицейские пришли с проверкой в дом, где проживает семейство, и обнаружила множество нарушений. Так хозяева сильно запустили жилье, которое стало непригодным для жизни ребенка. Кроме того, 2-летний сын пары недоедал и сильно отстал в развитии, потому что ему уделяли мало внимания — мальчика забрали из семьи и передали в детское заведение, где за ним теперь ухаживают специалисты.

За два месяца правоохранители получили результаты нескольких судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных экспертиз. Как рассказала старший следователь Наталья Калинка, вскоре одесситам должны избрать меру пресечения. За халатное отношение к родительским обязанностям, которое привело к смерти ребенка, матери и отцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Закарпатской области родители отказались от девочки, которая спасла братьев и сестер из пожара. Отца лишили родительских прав, а мать сама написала заявление об этом, чтобы жить с другой семьей.

В Харькове родители чуть не задушили девочку во время драки из-за развода. Отец прижал рыдающую дочь к себе и не отпускал вопреки всем попыткам жены.

В Волынской области скончалась 2-летняя девочка, которую врачи якобы не приняли с высокой температурой. В больнице родителям сказали ждать до утра, пока врачи не примут все анализы.