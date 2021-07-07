12 років замість довічного: в Києві оголосили вирок жінці, яка заморила сина голодом

Поки велося розслідування, Владислава Трохимчук провела в СІЗО більше чотирьох років, а за "законом Савченко" може вийти на свободу вже через 2-3 роки.

У Києві жінку, яка заморила голодом свого маленького сина, засудили до 12 років позбавлення волі. Про новий вирок написала пресслужба Київської міської прокуратури.

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5 липня Голосіївський районний суд знову розглянув справу Владислави Трохимчук у новому складі і визнав її винною в умисному вбивстві малолітньої дитини. Підсудна знаходиться в СІЗО з грудня 2016 року — майже пʼять років, які повинні зарахувати за 10. Так, Владислава може вийти з вʼязниці в 2023 році.

Як встановило слідство, в 2016 році уродженка Миколаївської області Владислава Трохимчук на 11 днів (спочатку йшлося про 9 днів) залишила в столичній квартирі однорічного сина і дворічну дочку, а сам пішла до коханця на Березняках. Коли ж вона повернулася додому — хлопчик був вже мертвий, а дівчинка перебувала без свідомості.

[ + – ] Владислава Трохимчук із сином Фото: Владислава Трохимчук / ВКонтакті

У серпні 2019 року Голосіївський суд Києва засудив її до 8 років позбавлення волі за статтею про залишення в небезпеці. Прокуратура не погодилася з таким рішенням, подала апеляцію і вимагала для дівчини довічного позбавлення волі за вбивство дитини. У грудні того ж року Київський апеляційний суд задовольнив скаргу, скасував вирок і постановив заново розглянути справу в Голосіївському районі, але з іншим складом суду.

Микола Кулеба, який в 2016 році був уповноваженим із прав дитини, розповів "Вестям" подробиці історії. За його інформацією, Владислава доручила стежити за дітьми своїй свекрусі, однак та нібито не змогла потрапити в квартиру. Експертиза показала, що дівчинка ще три дні перебувала в квартирі з мертвою дитиною. Власне мати заявила правоохоронцям, що залишила дітям печиво та кукурудзяні палички.

Раніше в Харкові поліцейські забрали дівчинку в батьків, які били її і морили голодом. Крім того, в будинку були жахливі умови, небезпечні для життя дитини. Дівчинку відправили на обстеження в лікарню, батьку виписали заборону на спілкування з дочкою, а проти матері склали протокол про невиконання батьківських обовʼязків.