У Києві на ВДНГ знайшли намет із гіпсокартону, де жила сім'я з немовлям (відео)

Батьки обіцяли знайти інше житло, але нічого так і не змінилося

У Києві в районі ВДНГ правоохоронці виявили сім'ю з немовлям, яка облаштувала собі житло з листів гіпсокартону. Відео з місця опублікувала Магнолія ТВ.

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Після того, як представники органів побачили умови проживання батьків і дитини, було прийнято рішення забрати немовля.

Коли жителів намету з гіпсокартону виявили там з дитиною вперше, вони обіцяли підшукати місце проживання краще на наступний день. Однак після приїзду перевірки нічого не змінилося.

На відео чутно, що жінка, яка проживає в наметі з гіпсокартону, числиться матір'ю-одиначкою. При цьому крім неї в спорудженні знаходилися ще двоє чоловіків, один з яких назвався "цивільним чоловіком".

Нагадаємо, раніше в Києві жінку, яка заморила голодом свого маленького сина, засудили до 12 років позбавлення волі.

Теж повідомлялося, як в Харкові поліцейські забрали дівчинку у батьків, які знущалися над нею. Крім того, в будинку були жахливі умови, небезпечні для життя дитини.