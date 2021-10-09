У Києві на ВДНГ знайшли намет із гіпсокартону, де жила сім'я з немовлям (відео)
Батьки обіцяли знайти інше житло, але нічого так і не змінилося
У Києві в районі ВДНГ правоохоронці виявили сім'ю з немовлям, яка облаштувала собі житло з листів гіпсокартону. Відео з місця опублікувала Магнолія ТВ.
Після того, як представники органів побачили умови проживання батьків і дитини, було прийнято рішення забрати немовля.
Коли жителів намету з гіпсокартону виявили там з дитиною вперше, вони обіцяли підшукати місце проживання краще на наступний день. Однак після приїзду перевірки нічого не змінилося.
На відео чутно, що жінка, яка проживає в наметі з гіпсокартону, числиться матір'ю-одиначкою. При цьому крім неї в спорудженні знаходилися ще двоє чоловіків, один з яких назвався "цивільним чоловіком".
Нагадаємо, раніше в Києві жінку, яка заморила голодом свого маленького сина, засудили до 12 років позбавлення волі.
Теж повідомлялося, як в Харкові поліцейські забрали дівчинку у батьків, які знущалися над нею. Крім того, в будинку були жахливі умови, небезпечні для життя дитини.