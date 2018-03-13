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Главная » Мир » Россия пригрозила ударить по флоту и авиации США

Россия пригрозила ударить по флоту и авиации США

Россия пригрозила ударить по флоту и авиации США
Фото: shemirankhabar.ir

Ответные меры РФ предпримет в случае угрозы жизни российским военным в Сирии

13.03.18 1109
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Россия готова нанести ракетный удар по флоту и авиации США, в случае возможного авиаудара США по сирийской столице Дамаск, который будет нести угрозу российским военным.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил Герасимов.

Напомним, ранее в Сирии были замечены новейшие истребители Су-57.

 

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