Спикер польского Сейма о строительстве "Северного потока-2": это угроза для нас всех

В случае реализации проекта Россия решит, что ей можно все

После завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия решит, что ей все сходит с рук. Об этом заявил маршалок (спикер) Сейма Польши Марек Кухцинский во время XI Форума Европа-Украина в Жешуве, передает Европейская правда.

"Мы очень обеспокоены проектом второго Северного потока, который реализуется русскими и немцами. Подчеркну - русскими вместе с Германией. И это является угрозой для нас всех. И вопрос не только в экономике - реализация этого проекта направит сигнал, что россиянам все сошло с рук. В конце концов, в случае реализации этого проекта Украина окажется беззащитной перед полномасштабной российской агрессией ", - отметил маршалок.

Он напомнил о недавнем письме спикеров парламентов 5 стран с призывом остановить строительство "Северного потока – 2".

"Такое единство дает нам шанс. Но многое зависит непосредственно от Украины, от ее реформ, в первую очередь - в энергетической сфере", - добавил он.

Ранее спикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе подписали открытое письмо председателям парламентов европейских стран относительно опасности проекта Северный поток-2. Ранее письмо подписали Украина и Молдова.