Эталон интеллекта и оптимизма. 10 жизнеутверждающих цитат Стивена Хокинга

14 марта умер выдающийся британский физик Стивен Хокинг. Несмотря на колоссальные проблемы со здоровьем, для многих он стал эталоном мощного интеллекта и неугасаемого оптимизма

Стивен Хокинг родился в Оксфорде в 1942 году. Много лет он провёл в инвалидной коляске, в 80-х полностью утратил возможность разговаривать. Однако болезнь не помешала Хокингу вести полноценную жизнь: он дважды был женат, стал отцом троих детей, занимался научными исследованиями и писал книги. Одна из самых больших его заслуг — популяризация науки. Его работа "Краткая история времени" (1988) стала бестселлером.

Несмотря на инвалидность и неутешительные прогнозы врачей, которые ещё в 60-х годах пророчили ему не больше трёх лет жизни, Стивен Хокинг отличался оптимизмом и завидным чувством юмора. Фокус собрал лучшие цитаты учёного, которые отражают его отношение к жизни и могут стать руководством для каждого из нас.

«Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы её прожить»

«Там, где есть жизнь, есть надежда»

«Если вы чувствуете, что попали в чёрную дыру, не сдавайтесь. Выход есть»

«Я понятия не имею, какой у меня IQ. Те, кого интересует их IQ, просто неудачники»

«Убеждён, что наука и исследовательская деятельность приносят больше удовольствия, чем зарабатывание денег»

«Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной»

«Когда мне исполнилось 12, один из моих друзей поспорил с другим на мешок конфет, что из меня ничего не выйдет. Не знаю, разрешился ли этот спор, и в чью пользу»

«Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания»

«Мне кажется, компьютерные вирусы стоит рассматривать как форму жизни. Это многое говорит о природе человека: единственная форма жизни, которую мы создали к настоящему моменту, несёт только разрушения. Мы создаём жизнь по образу и подобию своему»

«Я не уверен, что человеческая раса проживёт ещё хотя бы тысячу лет, если не найдёт возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть всё живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звёзд»