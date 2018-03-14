Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Эталон интеллекта и оптимизма. 10 жизнеутверждающих цитат Стивена Хокинга
Эталон интеллекта и оптимизма. 10 жизнеутверждающих цитат Стивена Хокинга
Фото: CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció

Эталон интеллекта и оптимизма. 10 жизнеутверждающих цитат Стивена Хокинга

14 марта умер выдающийся британский физик Стивен Хокинг. Несмотря на колоссальные проблемы со здоровьем, для многих он стал эталоном мощного интеллекта и неугасаемого оптимизма

14.03.18 352
200

Стивен Хокинг родился в Оксфорде в 1942 году.  Много лет он провёл в инвалидной коляске, в 80-х полностью утратил возможность разговаривать.  Однако болезнь не помешала Хокингу вести полноценную жизнь: он дважды был женат, стал отцом троих детей, занимался научными исследованиями и писал книги. Одна из самых больших его заслуг — популяризация науки. Его работа "Краткая история времени" (1988) стала бестселлером.

Несмотря на инвалидность и неутешительные прогнозы врачей, которые ещё в 60-х годах пророчили ему не больше трёх лет жизни, Стивен Хокинг отличался оптимизмом и завидным чувством юмора. Фокус собрал лучшие цитаты учёного, которые отражают его отношение к жизни и могут стать руководством для каждого из нас.

«Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы её прожить»

«Там, где есть жизнь, есть надежда»

«Если вы чувствуете, что попали в чёрную дыру, не сдавайтесь. Выход есть»

«Я понятия не имею, какой у меня IQ. Те, кого интересует их IQ, просто неудачники»

«Убеждён, что наука и исследовательская деятельность приносят больше удовольствия, чем зарабатывание денег»

«Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной»

«Когда мне исполнилось 12, один из моих друзей поспорил с другим на мешок конфет, что из меня ничего не выйдет. Не знаю, разрешился ли этот спор, и в чью пользу»

«Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания»

«Мне кажется, компьютерные вирусы стоит рассматривать как форму жизни. Это многое говорит о природе человека: единственная форма жизни, которую мы создали к настоящему моменту, несёт только разрушения. Мы создаём жизнь по образу и подобию своему»

«Я не уверен, что человеческая раса проживёт ещё хотя бы тысячу лет, если не найдёт возможности вырваться в космос. Существует множество сценариев того, как может погибнуть всё живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звёзд»

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Стивен Хокинг: Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавнойЗемля может повторить судьбу Венеры, - ХокингЧерез 600 лет Земля станет огненным шаром, – Хокинг
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 37020
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8495
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14650
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13375
  5. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2561
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16172
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 29758
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52170
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10644
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4064
  1. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 9589 / 11004
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 6236 / 37020
  3. Разрывы в зарплатах украинцев растут 3619 / 4145
  4. Сенцов готов писать прошение о помиловании 3525 / 4008
  5. Скрипаль и его дочь обречены на мучения, - разработчик газа 3217 / 4670
  6. В Украине изменились правила установления инвалидности 2840 / 3369
  7. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 2309 / 2512
  8. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 2265 / 3541
  9. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 2227 / 3427
  10. Россия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени, - Аваков 2118 / 2368
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 46 / 37020
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 16 / 15706
  3. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 14 / 11004
  4. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 14 / 3541
  5. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео 11 / 1853
  6. Минздрав отменил медкарты для поступления в школы и детсады 10 / 995
  7. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 8 / 2512
  8. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 8 / 3427
  9. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 5 / 13375
  10. Россия вновь пустила поезда через Украину 5 / 20908
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.