Из Латвии выгнали российских балалаечников

В Латвии арестовали во время концерта, а после и депортировали из страны участников российского ансамбля балалаечников "Рязанская гармонь", которые выступали в городе Вентспилс. Об этом сообщает "Панорама" со ссылкой на художественного руководителя коллектива Иосифа Шмулевича.

"Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный — о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены. Очень обидно, "Яблочко" - наш главный хит", - рассказал Шмулевич.

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После концерта все участники коллектива были депортированы из Латвии с пятилетним запретом на въезд. Также таможенники переписали номера всех музыкальных инструментов, которые получат бессрочный запрет на ввоз.

Ранее сейм Латвии одобрил введение санкций против россиян по "закону Магнитского".