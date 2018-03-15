В Якутии неожиданно выпал "золотой дождь"

В результате выпало около 3,4 тонны золота

В небе над Якутией из самолета Ан-12 неожиданно начали выпадать золотые слитки.

У грузового самолета при взлете воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, говорится на сайте АО "Аэропорт Якутск".

Как сообщает издание "Sakhaday", Ан-12 перевозил слитки золота по маршруту рудник "Купол" - Красноярск (в аэропорту Якутска самолет должен был дозаправиться).

Отмечается, что общая масса этого груза - 9 тонн. Так, стоимость перевозимого золота составляет 21,8 млрд рублей (или 9,9 млрд гривен).

Сообщается также, что часть рампы оторвало из-за неправильной фиксации груза.

Часть же груза упала на взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что уже найдены 172 слитка по 20 кг каждый.

Как сообщает агентство "ТАСС", ссылаясь на полицию, вес потерявшейся части груза - около трех с половиной тонн.

В результате инцидента никто не пострадал. На борту самолета было пять членов экипажа.

На данный момент, правоохранители оцепили территорию, в аэропорту установлен усиленный контроль полиции.

Проводится проверка для установления причин происшествия.

Напомним, в Варшаве самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси