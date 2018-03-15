В четверг, 15 марта, на последних теледебатах кандидатов в президенты РФ чуть не произошла драка. Об этом пишет Медуза.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин ушел с дебатов после того, как Максим Сурайкин ("Коммунисты России") привел в студию Лидию Филькину. Она публично обвиняет Грудинина в том, что он, возглавляя совхоз имени Ленина, пообещал ее семье бесплатное жилье, но потом отнял его.

Грудинина заменил в студии журналист Максим Шевченко (доверенное лицо кандидата от КПРФ), который назвал Сурайкина "бандеровским провокатором". После этого кандидат от "Коммунистов России" накинулся на своего оппонента и пообещал "сломать ему челюсть". Сурайкина вовремя оттянули и драки так и не произошло.

На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, на предыдущих теледебатах кандидат в президенты РФ Ксения Собчак расплакалась их-за того, что Владимир Жириновский ее постоянно перебивал и оскорблял.