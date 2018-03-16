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Главная » Мир » Гренландский ледовой щит может растаять к середине столетия, - исследование

Гренландский ледовой щит может растаять к середине столетия, - исследование

Гренландский ледовой щит может растаять к середине столетия, - исследование
Исследование трещин в ледниках Гренландии / Фото: Poul Christoffersen

Всему виной - озера

16.03.18 379
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В последнее время таяние ледников в Гренландии стремительно ускоряется и может привести к тому, что ледяной щит на острове к середине столетия полностью исчезнет. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Nature. 

Разрушение ледового щита ускоряет стремительное появление озер на его поверхности. Под воздействием глобального потепления они быстро расширяются и сливаются в более крупные источники. Вода просачивается к основанию щита и, перенося тепло, стимулирует разрушение изнутри. Из-за этого образуются трещины, которые ускоряют стекание других озер. По словам исследователей, такая цепная реакция способна ускорить таяние льда на 400%.

"Этот ледяной щит, который покрывает 1,7 квадратных километра, был относительно стабильным еще 25 лет назад, но сейчас он теряет миллиард тонн в день. Это повышает уровень Мирового океана на миллиметр каждый год, что намного быстрее предсказаний, высказанных несколько лет назад", - рассказал Пол Кристофферсон из Кембриджского университета.

Экологи утверждают, что сердцевина ледника никогда бы не подверглась прямому воздействию тепла, если бы не образовавшиеся озера. Их появление раньше занимало несколько недель или даже месяцев, теперь же они возникают за считанные часы.

Для составления более подробного прогноза ученые создали 3D-модель, которая основывается на данных наблюдений, полученных за последние годы. Один из предполагаемых сценариев показал, что за пять дней могут вытекать до 124 озер, а длина их сетей достигает 135 км. Эти данные свидетельствуют о том, что весь Гренландский ледяной щит может полностью растаять к середине XXI века.

"Такое перемещение воды от поверхности к основанию ускоряет и без того быструю цепную реакцию. В одном случае мы видели, как все 59 озер, кроме одного, обрушились вниз после очередного каскадного события", - отметил Кристофферсон.

Ранее ученые пришли к выводу, что глобальное потепление и связанные с ним процессы резко ускорили наступление весны в Арктике. На данный момент весна наступает на 20-30 дней раньше, чем 10 лет назад.

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