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Главная » Мир » Си Цзиньпиня переизбрали главой КНДР

Си Цзиньпиня переизбрали главой КНДР

Си Цзиньпиня переизбрали главой КНДР
Фото: Getty Images

Единогласно

17.03.18 44
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В субботу, 17 марта, Всекитайское собрание народных представителей единогласно переизбрало Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Об этом сообщает AP.

Повторное назначение лидера китайской Компартии на высший государственный пост поддержали  2970 депутатов. Вице-председателем КНР народные представители выбрали экс-главу главного антикоррупционного органа Компартии Ван Цишаня. Против его кандидатуры проголосовал только один депутат.

В соответствии с последними конституционными изменениями  Си Цзиньпинь и Ван Цишань впервые принесли присягу, пообещав хранить верность конституции. Глава КНР пообещал "усиленно бороться за создание богатой, сильной, демократической и цивилизованной" страны.

Напомним, Си Цзиньпин был избран председателем КНР в 2013 года. Тогда для единогласного избрания ему не хватило двух голосов (один депутат воздержался и один проголосовал против).

11 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей были внесены поправки в конституцию, в соответствии с которым председатель КНР и его заместитель получили право занимать свои посты неограниченное количество сроков (раньше допускалось только два).

Правило двух сроков избрания на пост председателя КНР было введено реформатором и политиком Дэном Сяопином в 1982 году с целью не допустить повторения ситуации с правлением Мао Цзэдуна, который находился у власти несколько десятилетий вплоть до своей смерти.

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