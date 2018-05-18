В Польше арестовали россиянку за разжигание вражды с Украиной

Польша арестовала россиянку, которую в числе других соучастников подозревают в разжигании вражды с Украиной.

Агентство внутренней безопасности (ABW) - польская контрразведка - сообщило также, что нейтрализовало две "русские гибридные военные сети", которые подрывали безопасность Польши, передает BBC.

Представитель польской контрразведки Станислав Жарин отметил, что "Екатерину Ц." вскоре депортируют из страны. Женщина приехала в Польшу якобы с целью получения высшего образования еще в 2013 году. Четырем другим подозреваемым запретили въезд в Польшу.

Польских граждан, сотрудничавших с указанными русскими, проверит контрразведка вместе с прокуратурой.

Жарин отметил, что подозреваемые занимались "подпиткой польско-украинской вражды в социальной и политической сферах и подрывали толкование польской истории, заменив его русским взглядом".

Представитель польской контрразведки, которого цитирует Радио Польша, отметил, что ABW располагает информацией о том, что "Россия не только инспирирует польских граждан к тому, чтобы выполнять определенные действия против Польши в интересах России, но также финансирует их активность в этой сфере".

Он также заявил, что российские агенты разворовывали часть денег, которые им выделяли из России.

Ранее Фокус сообщал, что национальная прокуратура Польши направила в окружной суд в Гданьске обвинительный акт в отношении 38-летнего украинца. Его подозревают в убийстве в прошлом году 49-летнего гражданина Украины. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.