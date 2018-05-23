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Главная » Мир » За первую встречу с Трампом Порошенко заплатил около 400 тысяч долларов, - СМИ

За первую встречу с Трампом Порошенко заплатил около 400 тысяч долларов, - СМИ

За первую встречу с Трампом Порошенко заплатил около 400 тысяч долларов, - СМИ
Петр Порошенко и Дональд Трамп / Фото: president.gov.ua

Оплата якобы была организована посредниками, действовавшими в интересах украинского президента

23.05.18 335
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Адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн якобы получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне 2017 года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ВВС.

По данным источников, оплата якобы была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко.

Отмечается, что Коэн не был зарегистрирован в качестве лоббиста, представляющего интересы Украины, как этого требует американское законодательство.

Незадолго после того, как украинский президент вернулся домой после первой встречи с Трампом, в Украине было закрыто расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта.

Высокопоставленный офицер украинской разведки в администрации президента рассказал, что Коэна якобы пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли добиться чего-то большего, чем проведение краткой встречи и фото с Трампом. Вместе с тем, Порошенко хотел встречи более высокого уровня, которую бы он мог подать как "переговоры".

Задача организации переговоров была поставлена бывшему помощнику, который попросил помощи у неназванного, но, как отмечает BBC, лояльного депутата. На Коэна вышли из еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов.

BBC отдельно подчеркивает, что не имеет подтверждения того, что Трамп мог знать о проведении оплаты.

Другой источник в Киеве утверждает, что общая выплачена Коэну сумма составила 600 тысяч долларов.

И Коэн, и двое неназванных украинцев отрицали BBC эту информацию.

Источник BBC в Киеве также утверждает, что помогал в организации встречи Феликс Сатер, бывший осужденный бандит и в прошлом деловой партнер Трампа. Адвокат Сатера также отрицает все обвинения.

Напомним, в прошлом году проведение встречи между американским и украинским президентами до последнего момента оставалось под вопросом. Также было неизвестно, сколько времени продлится встреча. В сообщении Белого дома говорилось, что Петр Порошенко появится в Овальном кабинете в то время, когда Трамп будет проводить совещание.

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