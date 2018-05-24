Генсек ООН призвал к полному уничтожению ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что "полное уничтожение" ядерного оружия является приоритетом ООН. Об этом сообщает агентство France Presse.

Выступая перед студентами Женевского университета, Гутерреш заявил: "Сегодня полное уничтожение ядерного оружия является приоритетом". При этом он добавил, что «холодная война вернулась».

По его словами, "мир движется назад", поскольку соглашения о разоружении, которые были заключены с большим трудом сразу после окончания холодной войны, могут перестать существовать.

Он также отметил, что "военные расходы во всем мире… повышаются, особенно в наиболее опасных регионах мира".

Что касается отмены визита американского президента Дональда Трампа в Северную Корею, то Гутерреш сказал, что он "глубоко озабочен отменой".

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В апреле Генеральный секретарь ООН признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны, хотя, по его признанию, нынешняя ее форма отличается о той, которая была во времена СССР.