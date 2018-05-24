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Главная » Мир » Генсек ООН призвал к полному уничтожению ядерного оружия
Генсек ООН призвал к полному уничтожению ядерного оружия
Антониу Гутерреш / Скриншот: youtube.com / Служба новостей ООН

Генсек ООН призвал к полному уничтожению ядерного оружия

Холодная война вернулась

 

24.05.18 39
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что "полное уничтожение" ядерного оружия является приоритетом ООН.  Об этом сообщает агентство France Presse.

Выступая перед студентами Женевского университета, Гутерреш заявил: "Сегодня полное уничтожение ядерного оружия является приоритетом". При этом он добавил, что «холодная война вернулась».

По его словами, "мир движется назад", поскольку соглашения о разоружении, которые были заключены с большим трудом сразу после окончания холодной войны, могут перестать существовать.

Он также отметил, что "военные расходы во всем мире… повышаются, особенно в наиболее опасных регионах мира".

Что касается отмены визита американского президента Дональда Трампа в Северную Корею, то Гутерреш сказал, что он "глубоко озабочен отменой".

В апреле Генеральный секретарь ООН признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны, хотя, по его признанию,  нынешняя ее форма отличается о той, которая была во времена СССР.

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